Eddie Vedder annuncia uno show a Firenze Rocks 2019

Si arricchisce con un nuovo nome il cartellone di Firenze Rocks. Ad aggiungersi al già fitto calendario sarà infatti il leader dei Pearl Jam Eddie Vedder, questa volta atteso sul palco del capoluogo toscano come cantante solista. Si tratta di un ritorno per l’artista statunitense, che già due anni fa era stato ospite di Firenze Rocks, dove aveva registrato il suo record assoluto di biglietti venduti per un suo concerto senza la band: erano stati oltre 45 mila i tagliandi registrati.

Il concerto di Eddie Vedder a Firenze Rocks



Eddie Vedder si esibirà sul palco della Visarno Arena sabato 15 giugno. Lo stesso giorno è atteso inoltre Glen Hansard, cantante e chitarrista di The Frames, membro del duo folk-rock The Swell Season, oltre che attore. L’artista irlandese si esibirà prima di Vedder. I biglietti per la giornata del 15 giugno saranno disponibili in anteprima dalle 11 di lunedì 4 febbraio solo attraverso l’app ufficiale di Firenze Rocks. La messa in vendita generale comincerà invece alle ore 12 di martedì 5 febbraio sui siti di TicketOne, di TicketMaster oltre che in tutti i punti vendita autorizzati.

Per la serata, con ogni probabilità Eddie Vedder sceglierà una scaletta in grado di conciliare i brani della sua carriera da solista e le canzoni più celebri e amate dei Pearl Jam. I suoi pezzi da solista sono quelli estratti dai suoi due dischi: un album pubblicato nel 2007, colonna sonora del film “Into the Wild” (che gli è valso la vittoria di un Golden Globe), e un lavoro folk-rock risalente invece al 2012, “Ukulele Songs”, che è stato tra l’altro candidato ai Grammy Awards di quell’anno.

Il programma di Firenze Rocks 2019



È molto ricco anche quest’anno il programma di Firenze Rocks, tra i principali festival europei che, dalla sua prima edizione, è stato in grado di richiamare nel capoluogo toscano mezzo milione di persone. Il Festival è in programma dal 13 al 16 giugno 2019. Protagonisti sul palco della Visarno Arena la prima sera saranno i Tool, gli Smashing Pumpkins, i Dream Theter, i Bad Flower e gli Skindred. A salire sul palco dell’evento il giorno successivo saranno invece Ed Sheeran, gli Snow Patrol, Zara Larsson e Matti Simons. Il 15 giugno, i due artisti appena annunciati: Eddie Vedder e Glen Hansard (ma è probabile che il programma della giornata non sia ancora definitivo). Infine, a concludere il festival il 16 giugno saranno i Cure, i Sum 41 e gli Editors.



I biglietti per Firenze Rocks 2019



I biglietti per il festival, con l’eccezione per la data del 15 giugno, sono da giorni disponibili sui siti di TicketOne, TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati. I prezzi dei tagliandi:

Giovedì 13 giugno 2019: posto unico 63,25 euro; Pit1 74,75 euro (sold out); pacchetto Rocks Party 323,25 euro

Venerdì 14 giugno 2019: posto unico 69 euro (sold out); Pit1 80,50 euro (sold out); pacchetto Rocks Party 329 euro (sold out)

Sabato 15 giugno 2019: prezzi non ancora resi noti

Domenica 16 giugno: posto unico 63,25 euro, Pit1 74,75 euro (sold out); pacchetto Rocks Party 323,25 euro