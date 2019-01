Firenze Rocks, Editors, The Cure e Sum41 tra gli ospiti internazionali

Il Firenze Rocks arricchisce la programmazione 2019 con altri importanti nomi nel panorama della musica internazionale. Quest’anno, sul palco della Visarno Arena di Firenze, saliranno anche gli Editors, che si esibiranno prima dei The Cure e dei Sum41 nel corso dell’ultima giornata della manifestazione, prevista dal 13 al 16 giugno prossimo.

Sul palco della Visarno Arena anche gli Editors e i Sum41

Il Firenze Rocks ha annunciato i nomi delle band internazionali che si esibiranno il 16 giugno prossimo alla Visarno Arena di Firenze. Si tratta degli Editors, che saliranno sul palco anticipando le esibizioni dei The Cure e dei Sum41 in quella che sarà l’ultima delle quattro giornate del festival. La band britannica presenterà probabilmente i suoi brani più famosi e le tracce contenute in “Violence”, ultimo album in studio pubblicato l’anno scorso e preceduto da “In dream”, uscito nel 2015. Quello che sicuramente non mancherà al Firenze Rocks sarà quel sound duro e al tempo stesso avvolgente, con una brutalità non fine a se stessa, ma simbolo di uno scudo protettivo che si indossa per proteggersi dalle brutture del mondo esterno.

Gli ospiti del Firenze Rocks

Il Firenze Rocks, giunto alla sua terza edizione, si terrà alla Visarno Arena di Firenze dal 13 al 16 giugno 2019 e vedrà esibirsi diversi ospiti di rilevanza internazionale, tra cui Tool, The Smashing Pumpkins, Dream Theater, Bad Flower, Skindred, Ed Sheeran, Snow Patrol, Zara Larsson, Matt Simons, oltre ai già citati The Cure, Editors e Sum41. Sono ancora sconosciuti, invece, gli artisti che saliranno sul palco nel corso del 15 giugno.

13 giugno, Visarno Arena di Firenze: Tool, The Smashing Pumpkins, Dream Theater, Bad Flower, Skindred

14 giugno, Visarno Arena di Firenze: Ed Sheeran, Snow Patrol, Zara Larsson, Matt Simons

15 giugno: non ancora reso noto

16 giugno: The Cure, Sum41, Editors

I biglietti del Firenze Rocks

I biglietti per il Firenze Rock possono essere acquistati sulle piattaforme Ticketmaster e Ticketone. Il prezzo parte dai 63,25 euro e può arrivare a 329 euro, in base alle giornate e ai servizi scelti. I biglietti del 14 giugno, che vedranno in concerto Ed Sheeran, sono già sold out. Vi è ancora la possibilità di acquistare per le altre due giornate, 13 e 16 giugno, mentre non sono ancora in vendita i biglietti del 15 giugno, di cui non si conoscono neanche la programmazione e gli ospiti.

Giovedì 13 giugno 2019, Tool: posto unico 63,25€, PIT 1 74,75€ (sold out), pacchetto Rocks Party 323,25€

Venerdì 14 giugno 2019, Ed Sheeran: posto unico 69,00€ (sold out), PIT 1 80,50€ (sold out), pacchetto Rocks Party 329,00€ (sold out)

Domenica 16 giugno, The Cure: posto unico 63,25€, PIT 1 74,75€ (sold out), pacchetto Rocks Party 323,25€

Un evento di rilievo internazionale

La terza edizione del Firenze Rocks si prepara a eguagliare se non a superare il grande successo e riscontro di pubblico avuto nelle precedenti edizioni, che hanno portato nel capoluogo toscano oltre 350mila spettatori giunti da ogni angolo de mondo per assistere alle esibizioni di stelle della musica internazionale del calibro di Guns ‘N’ Roses, Aerosmith, Eddie Vedder, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Iron Maiden e System of A Down.