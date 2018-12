Firenze Rocks 2019: ecco il programma

Per il terzo anno consecutivo, Firenze si prepara ad accogliere i nomi più importanti della scena rock italiana e internazionale. A pochi mesi dalla chiusura della seconda edizione, si comincia a delineare il programma di Firenze Rocks 2019. Ecco i primi ospiti confermati.

I nomi già confermati

Firenze Rocks 2019 si svolgerà sempre alla Visarno Arena dal 13 al 16 giugno 2019. Anche se è ancora presto per poter parlare di calendario ufficiale, sono già arrivate le conferme di alcuni grandi nomi della musica internazionale.

I primi a essere annunciati tra i protagonisti della terza edizione di Firenze Rocks sono i Cure. La band inglese capitanata da Robert Smith dovrebbe far uscire un nuovo album proprio nel 2019 e sarà sul palco della Visarno Arena per la serata finale del Festival, il 16 giugno. I biglietti per assistere al concerto dei Cure saranno disponibili a partire dal 2 ottobre in anteprima tramite l’App ufficiale di Firenze Rocks e dal 3 ottobre attraverso i canali di vendita ufficiali.

L’altro grande nome confermato è quello di Ed Sheeran. Il cantautore inglese sarà in Italia per 3 concerti nel 2019 e sarà sul palco di Firenze Rocks il 14 giugno. I biglietti per assistere al concerto di Ed Sheeran sono in vendita a partire dal 1° ottobre in anteprima tramite l’App ufficiale di Firenze Rocks e dal 2 ottobre attraverso i canali di vendita ufficiali. I biglietti per il concerto di Ed Sheeran hanno un costo di 69 euro, mentre per i Cure il prezzo del biglietto è di 63,25 euro.

Tutti i numeri di Firenze Rocks

L’edizione 2019 di Firenze Rocks è ancora tutta in divenire ma si preannuncia ancora più entusiasmante delle precedenti. La manifestazione ha aperto i battenti nel 2017, con ospiti del calibro di Aerosmith, Placebo, Eddie Vedder, System of a Down. Alla prima edizione avrebbero dovuto partecipare anche i Cranberries, che però si videro costretti ad annullare alcune date della tournée a causa dei problemi di salute della cantante Dolores O’Riordan. A sostituire l’esibizione della band, venne chiamato Samuel dei Subsonica.

Nell’edizione appena trascorsa, invece, sul palco della Visarno Arena sono saliti, tra gli altri, i Foo Fighters, i Guns’N’Roses, gli Iron Maiden, i Judas Priest, Ozzy Osbourne, solo per citarne alcuni. Firenze Rocks 2018 ha visto la partecipazione di oltre 210.000 spettatori e per l’edizione 2019 si prevede di bissare.

L’Ippodromo Visarno Arena

L’Ippodromo Visarno Arena ricopre un’area di circa 233.000 mq, di cui circa 12.000 mq per il pubblico. In occasione di Firenze Rocks vengono istituiti dei convogli speciali per consentire al pubblico di arrivare in treno. La Visarno Arena si trova a poco più di due chilometri dalla stazione centrale di Santa Maria Novella. Consigliata soprattutto la Tramvia, che collega la stazione con Scandicci. Tuttavia, è possibile anche arrivare con la propria auto, in tutta l’area ci sono diversi parcheggi. Tutta la zona del Parco delle Cascine viene di solito chiusa al traffico ed è possibile accedere all’interno dell’Arena tramite tre ingressi.