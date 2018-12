Smashing Pumpkins: il 13 giugno in concerto a Firenze Rocks

Nuovi annunci per il Firenze Rocks 2019: alla line up del primo giorno di festival si aggiungono gli Smashing Pumpkins. Dopo il sold out registrato lo scorso ottobre a Bologna, la band tornerà in Italia per un’unica data: l’appuntamento è il 13 giugno 2019, sul palco della Visarno Arena insieme ai già annunciati Tool. Si prospetta un’edizione intensa e sorprendente, dal 13 al 16 giugno la manifestazione porterà a Firenze artisti internazionali che hanno fatto la storia del proprio genere. Oltre a Tool e Smashing Pumpkins (13 giugno), tra i primi nomi svelati ci sono anche Ed Sheeran (14 giugno) e The Cure (16 giugno).

Il successo degli Smashing Pumpkins

La band, capitanata da Billy Corgan, si è formata a Chicago nel 1988. Il debut album “Gish” è stato pubblicato nel 1991, ma il loro successo mondiale è arrivato grazie a “Siamese Dream” (1993) e “Mellon Collie and the Infinite Sadness” (1995). Gli Smashing Pumpkins sono considerati tra i pionieri dell’alternative rock degli anni ’90, vincitori di due Grammy Awards, un American Music Awards come Favorite Alternative Artist, un MTV EMA e svariati MTV Video Music Awards. La band è tornata sulle scene con il nuovo album “Shiny and Oh So Bright Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun.”, in uscita il prossimo 16 novembre.

Firenze Rocks 2019: info e biglietti

Il Firenze Rocks 2019 andrà in scena sul palco della Visarno Arena dal 13 al 16 giugno. Il calendario completo degli show in programma non è stato ancora svelato per intero, ma nelle ultime settimane sono arrivati i primi nomi in line up: si inizierà il 13 giugno con il live dei Tool e degli Smashing Pumpkins, per poi continuare il 14 giugno con Ed Sheeran e il 16 giugno con i The Cure. I biglietti per tutte le giornate del festival (fatta eccezione per il 15 giugno, giorno per cui non è ancora stato annunciato nessun artista) sono già disponibili su circuito Ticketone e Ticketmaster. Il prezzo per la giornata del 13 giugno (Tool, Smashing Pumpkins e altri nomi ancora da annunciare) è di 63,25 euro per il posto unico e 74,75 euro per l’area PIT. I biglietti per la giornata del 14 giugno (Ed Sheeran + more to be announced) sono in vendita al prezzo di 69 euro per il posto unico e 80,50 euro per l’area PIT. Il prezzo per l’ultima giornata di festival, 16 giugno (The Cure + tba), è di 63,25 euro per il posto unico e 74,75 euro per l’accesso all’area PIT. Per ogni singola giornata è possibile acquistare anche uno speciale Pacchetto Rocks Party che include: un biglietto con accesso ad un PIT speciale riservato sottopalco, parcheggio riservato, party con buffet prima dello show, open bar dalle ore 17 alle ore 24, toilette riservata, buono del valore di 30 euro spendibile nei punti merchandising del festival e pass laminato ricordo. Il prezzo del Pacchetto Rocks Party è di 323,25 euro per le giornate del 13 e 16 giugno e di 329 euro per la giornata del 14 giugno. Nel costo di tutti i biglietti sopra riportati sono inclusi i diritti di prevendita ma esclusi eventuali costi di servizio/spedizione.