Manca sempre meno al triplo appuntamento dell’estate del 2019 di Ed Sheeran con i fan italiani: i concerti nel nostro Paese sono in programma per venerdì 14 giugno all’Ippodromo del Visarno a Firenze – evento parte del Firenze Rocks 2019 – per domenica 16 giugno allo stadio Olimpico di Roma e infine per mercoledì 19 giugno allo stadio San Siro di Milano.

Ed Sheeran in concerto in Italia nell’estate del 2019: la probabile scaletta

Iniziano già a trapelare le prime indiscrezioni sulla probabile scaletta che caratterizzerà i tre concerti di Ed Sheeran in Italia nell’estate del 2019. Informazioni fornite dalla scaletta che è stata presentata nel corso dei concerti andati in scena nei giorni scorsi: tappe iniziali del tour europeo dell’artista. Le tre serate dovrebbero aprirsi sulle note di “Castle on the Hill”, per chiudersi con “Sing”: il brano cofirmato e prodotto da Pharrell Williams. Quindi ci sarà spazio per il bis con “Shape of You” e “You Need Me, I Don’t Need You”. A trovare posto nel corso della serata saranno poi alcuni tra i brani più conosciuti e apprezzati dell’intera discografia dell’artista britannico: canzoni come “The A Team” e le ballate “Thinking Out Loud”, “Photograph” e “Perfect”. Oltre, naturalmente, alla recente “I Don’t Care”: incisa a due voci con il giovane cantante canadese Justin Bieber. È probabile che nella scaletta troverà posto anche “Cross Me”, il prossimo singolo del cantautore inglese, che vedrà il featuring di due artisti le cui identità non sono ancora state svelate: in poll position tra i rumor ci sono Taylor Swift e Chance the Rapper, ma si tratta solo di indiscrezione. La probabile scaletta dei tre concerti di Ed Sheeran in Italia nell’estate del 2019, sulla base dei concerti che sono già andati in scena nei giorni scorsi, prime date del tour europeo dell’artista britannico:

Castle on the Hill

Eraser

The A Team

Don’t / New Man

Dive

Bloodstream

I Don’t Care

Tenerife Sea

All of the Stars / Hearts Don’t Break Around Here / Kiss Me / Give Me Love

Galway Girl

Poor Wayfaring Stranger / I See Fire

Thinking Out Loud

Photograph

Perfect

Nancy Mulligan

Sing

Shapre of You

You Need Me, I Don’t Neek You

Ed Sheeran in concerto in Italia nell’estate del 2019: i biglietti

Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati sono in vendita i biglietti per il solo concerto in programma per venerdì 14 giugno all’Ippodromo del Visarno di Firenze, in occasione del Firenze Rocks 2019. I tagliandi sono in vendita al prezzo di 69 euro per il posto unico: andati completamente esauriti invece quelli per il Pit 1 e i pacchetti “Firenze Rocks Party – Ed Sheeran”. Le porte dell’ippodromo apriranno già alle 16. Sono sold out da tempo, invece, le due date in programma allo stadio Olimpico di Roma e allo stadio San Siro di Milano. L’inizio di questi ultimi due show è in programma a un orario piuttosto insolito per la musica dal vivo nel nostro Paese: alle 18.15.