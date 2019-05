Dopo il lancio del singolo 'I don’t care', a breve arriverà anche il video che vedrà di nuovo insieme Ed Sheeran e Justin Bieber. Intanto i due cantanti, sui rispettivi canali social, hanno pubblicato una clip con il dietro le quinte nei quali li si vede ballare travestiti da panda e da orso.

Probabile tormentone estivo

'I don’t care', prodotto da Max Martin, Shellback e Fred, si candida seriamente a diventare il nuovo tormentone dell’estate. Già nel primo giorno online ha fatto registrare numeri incredibili su Spotify, diventando, con oltre 10 milioni di ascolti, il brano più ascoltato di sempre nelle prime 24 ore.

I due avevano già collaborato in passato

Il singolo non è il primo frutto della collaborazione tra Ed Sheeran e Justin Bieber. I due infatti hanno già lavorato insieme in passato. 'Love Yourself', ad esempio, è stata scritta da Sheeran a sei mani con Benny Blanco e Bieber. E ultimamente hanno cantato insieme 'Earth' di Lil Dicky per sostenere un’associazione ambientalista. I due pesi massimi del Pop sono tornati a collaborare per questo singolo ma, a livello di carriera e vita privata, vivono momenti estremamente diversi. Sheeran, infatti, a 28 anni è considerato una stella assoluta del panorama musicale internazionale e dal 2017 è tra le 100 personalità più influenti del pianeta. Bieber, invece, lo scorso marzo ha annunciato il suo momentaneo abbandono delle scene. "La musica è molto importante per me, ma niente viene prima della famiglia e della mia salute", aveva scritto su Instagram, spiazzando i suoi milioni di follower.