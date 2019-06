Fast Animals and Slow Kids: si aggiungono nuove date al tour

Nuove date per il tour di “Animali notturni” dei Fast Animals and Slow Kids: ecco tutti i concerti in calendario

I Fast Animals and Slow Kids sono tornati ad esibirsi sui palchi di tutta Italia con tutta l’energia e la carica che li contraddistingue. Il tour di presentazione di “Animali notturni”, nuovo album della band di Perugia, si è arricchito di nuove date che vanno ad aggiungersi ai tanti appuntamenti già in calendario. I nuovi annunci riguardano i concerti in programma il 21 giugno all’Area 41 di Cagliari, il 21 luglio al Woodoo Fest di Cassano Magnago (VA), il 25 luglio a Villa Ada a Roma, l’11 agosto al festival Pinetnie Moderne di Pineto (TE), il 22 agosto al Frogstock di Riolo Terme (RA) e il 6 settembre al Beat Full Festival di Palermo. Di seguito potete trovare il calendario completo di “Animali notturni in tour”.

Fast Animals and Slow Kids: tutte le date del tour estivo

I Fast Animals and Slow Kids saranno in tour per tutta l’estate 2019; presenteranno live il loro nuovo album “Animali notturni”, uscito venerdì 10 maggio 2019 per Warner Music. La tournée è partita lo scorso 24 maggio con la data in programma al Mi Ami di Milano e farà tappa nei festival estivi di tutta Italia fino al mese di settembre. Molti show sono free entry e gratuiti, mentre per i restanti potete trovare tutte le info e i prezzi dei biglietti sul sito ufficiale di Woodworm Music. La band di Perugia ha sfornato un album più “pulito” a livello di sonorità rispetto ai precedenti lavori discografici, promettendo di farci comunque sudare con la stessa carica ruvida di sempre durante i live. Di seguito trovate il calendario con tutti i prossimi appuntamenti del tour estivo 2019 dei Fast Animals and Slow Kids, aggiornato con le nuove date da poco annunciate:

4 giugno Bologna, Biografilm Park

8 giugno Lucca, Wom Fest

21 giugno Cagliari, Area 41 (nuova data)

28 giugno L’Aquila, Pinewood Festival

9 luglio Torino, Flowers Festival

10 luglio Arezzo, Men/go Music Fest

12 luglio Parma, Parma Music Park

17 luglio Genova, Goaboa Festival

20 luglio Schio (VI), Line Festival

21 luglio Cassano Magnago (VA), Woodoo Fest (nuova data)

25 luglio Roma, Villa Ada (nuova data)

30 luglio Filago (BG), Filagosto Festival

3 agosto Platania (CZ), Color Fest

10 agosto Brescia, Festa Radio Onda D’Urto

11 agosto Pineto (TE), Pinetnie Moderne (nuova data)

12 agosto Cast.na Grotte (BA), Farm Festival

22 agosto Riolo Terme (RA), Frogstock (nuova data)

24 agosto Vinadio (CN), Balla coi cinghiali

31 agosto Senigallia (AN), Mamamia

5 settembre Empoli (FI), Beat Festival

6 settembre Palermo, Beat Full Festival (nuova data)

“Animali notturni”, il nuovo album

“Animali notturni” è il nuovo album di Fast Animals and Slow Kids, uscito il 10 maggio 2019 a due anni di distanza dal precedente “Forse non è la felicità”. Il disco, composto da 11 tracce e prodotto da Matteo Cantaluppi (già collaboratore di Thegiornalisti e Canova), segna l’entrata della band di Perugia tra gli artisti di Warner Music Italy. “Animali notturni” è stato anticipato dalla pubblicazione di due singoli: “Non potrei mai” e “Radio radio”. La band di Perugia è da poco tornata sui palchi; il tour di presentazione del nuovo album li terrà occupati per tutta l’estate con date nei festival di tutta Italia.