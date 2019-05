Fast Animals And Slow Kids: il nuovo singolo è "Radio radio"

In occasione del Concertone del Primo Maggio a Roma, i Fast Animals and Slow Kids hanno presentato in anteprima il nuovo singolo “Radio radio”, dal 2 maggio disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming digitale. La band di Perugia sta per tornare con un nuovo album intitolato “Animali notturni”, anticipato dai singoli “Non potrei mai” e “Radio radio”.

“Animali notturni”: tutto sul nuovo album

I Fast Animals and Slow Kids stanno per pubblicare il loro quinto album in studio: “Animali notturni” uscirà venerdì 10 maggio per Warner Music. Sarà il primo disco del gruppo pubblicato da una major, dopo le precedenti uscite per l’indipendente Woodworm. I FASK l’hanno così descritto sui social: «Rappresenta due anime opposte e contrarie, una precisa condizione di instabilità sentimentale. È un disco che si urla d’un fiato percorrendo un’autostrada che sembra infinita alle due del mattino, o che si sussurra piano immersi nel traffico di una città con troppe auto e poca sensibilità». Da “Animali notturni” sono già stati estratti due singoli: “Non potrei mai”, brano di lancio dell’album, e “Radio radio”, canzone presentata in anteprima live sul palco del Primo Maggio a Roma. Mentre il primo singolo è un ritmato mantra, di quelli che ci si ripete per giustificare la propria immobilità mentre tutto attorno crolla, questa seconda nuova traccia parla di libertà e lo fa provocando: «la musica gli riempie il cuore solo se poi vende», fino a esplodere nel ritornello «metti questa in radio, se hai coraggio, se hai un cuore, passa questa canzone». “Animali notturni”, in arrivo a distanza di due anni dal precedente “Forse non è la felicità”, è stato prodotto da Matteo Cantaluppi (già collaboratore di Thegiornalisti e Canova). L’album è composto da 11 brani, questa la tracklist:

Animali notturni Cinema Urlo Non potrei mai Dritto al cuore Canzoni tristi Un’altra ancora Demoni Radio radio Chiediti di te Novecento

Il tour 2019: le date dei concerti in arrivo

Il giorno stesso d’uscita di “Animali notturni” (10 maggio), i Fast Animals and Slow Kids partiranno per presentare il loro nuovo album ai fan con una serie di classici instore ed esibizioni in location segrete ad invito. Dopodiché la band di Perugia inizierà il tour vero e proprio, con concerti estivi nei festival di tutta Italia a partire dalla data in programma al Mi Ami di Milano il prossimo 24 maggio. Il calendario del “Summer tour 2019” conta già un buon numero di live fino al mese di settembre; potete trovate tutte le info e i prezzi dei biglietti sul sito ufficiale di Woodworm Music. Di seguito tutti gli appuntamenti instore e le date del tour estivo:

Instore tour

10 maggio Torino, Comehome ore 21:00

11 maggio Milano, Comehome ore 21:00

12 maggio Forlì, Mondadori ore 15:00

12 maggio Bologna, Mondadori ore 17:30

13 maggio Lucca, Sky Stone ore 15:00

13 maggio Firenze, Feltrinelli Red ore 18:00

14 maggio Perugia, Feltrinelli ore 18:00

15 maggio Frosinone, Mondadori ore 16:00

15 maggio Roma, Comehome ore 21:00

16 maggio Salerno, Mondadori ore 15:00

16 maggio Napoli, Mondadori 18:30

Summer tour 2019