Concerto Primo Maggio, artisti e cantanti a Roma

Come consuetudine, il Primo Maggio celebra la Festa del Lavoro attraverso l’appuntamento musicale italiano per eccellenza. Il concertone del 2019 non farà eccezione: organizzato dai sindacati italiani CGIL, CISL e UIL e condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, sarà un’occasione d’incontro e aggregazione decisamente da non perdere. Vediamo chi sono gli artisti che saliranno sul palco.

Chi sono i cantanti al concerto del Primo Maggio?

Il concertone del Primo Maggio si terrà come sempre in Piazza San Giovanni, a Roma, a partire dalle ore 15. Le prime esibizioni sono però previste verso le ore 16 e andranno avanti fino a mezzanotte. Ecco l’elenco completo dei cantanti in programma, tenendo presente che si tratta di un elenco in ordine alfabetico:

Achille Lauro

Anastasio

Bianco ft. Colapesce

Canova

Carl Brave

Coma_Cose

Daniele Silvestri

Dutch Nazari

Eman

Eugenio in Via Di Gioia

Ex-Otago

Fast Animals and Slow Kids

Fulminacci

Gazzelle

Ghali

Ghemon

Izi

La Municipàl

La Rappresentante Di Lista

La Rua

Lemandorle

Manuel Agnelli ft. Rodrigo d’Erasmo

Motta

Negrita

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Omar Pedrini

Orchestraccia

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Subsonica

The Zen Circus

L’elenco completo degli artisti è stato confermato in una conferenza stampa tenutasi il 23 aprile 2019. I grandi nomi della musica italiana si mescolano dunque ad alcuni importanti esponenti di quella internazionale. Tra tutti, spicca Noel Gallagher, ex membro degli Oasis che salirà sul palco accompagnato dagli High Flying Birds, con i quali suonerà una serie di brani estratti dal disco “Who Built the Moon?” di due anni fa. Molto ricca inoltre la quota proveniente da Sanremo 2019, con artisti come Ex-Otago, Daniele Silvestri, Motta, Negrita, Ghemon e Zen Circus.

Concerto del Primo Maggio a Roma: le informazioni

Dalle 15 del pomeriggio fino a mezzanotte, l’evento sarà organizzato anche quest’anno da iCompany in collaborazione con le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL. La direzione artistica viene invece affidata a Massimo Bonelli. All’ingresso di Piazza San Giovanni e lungo tutti i lati saranno dislocati degli agenti di controllo per l’accesso, al fine di garantire la massima sicurezza ai partecipanti che decideranno di fare parte del pubblico del concertone. Anche quest’anno, come sempre, il concerto sarà completamente gratuito con l’obiettivo di festeggiare, tramite la musica, i lavoratori della Penisola.

Per agevolare la visione, l’organizzazione ha previsto l’installazione di due maxischermi ai lati del palco. Saranno inoltre resi disponibili una serie di bagni chimici. Ricordiamo inoltre che, nel corso di tutta la giornata, la fermata metropolitana di San Giovanni Laterano rimarrà chiusa. Si potrà accedere all’area del concerto, dunque, dalle vie limitrofe. Per raggiungere al meglio Piazza San Giovanni, il sito ufficiale dell’evento consiglia le uscite della metro linea A di Manzoni o Re di Roma.