Concerto primo maggio a Roma: tutte le info utili

L’appuntamento, per il pubblico di Piazza San Giovanni in Laterano, è alle 15: l’orario in cui inizierà a suonare la musica sul palco del Concerto del primo maggio, a Roma. A esibirsi durante le prime ore del pomeriggio saranno i vincitori del contest “1M Next”, concorso che permette ai musicisti emergenti più promettenti di esibirsi di fronte al pubblico di Piazza San Giovanni, in apertura agli artisti parte del cast vero e proprio. I vincitori della gara saranno annunciati nei prossimi giorni, al termine delle fasi finali del concorso.

Concerto primo maggio Roma: le informazioni

Il concerto del Primo maggio comincerà alle 15 e andrà avanti fino a mezzanotte. L’evento è stato organizzato anche quest’anno da iCompany, con la collaborazione delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, mentre la direzione artistica è stata affidata a Massimo Bonelli, numero uno di iCompany. All’ingresso di Piazza San Giovanni, lungo tutti i lati, si troveranno degli agenti per il controllo degli accessi, per garantire la massima sicurezza nell’area del concerto. Lo spettacolo, come ogni anno, sarà completamente gratuito, con l’obiettivo di celebrare in musica la giornata dedicata a tutti i lavoratori. Ai lati del palco saranno disposti due maxi schermi, per agevolare la visione del concerto. All’interno di Piazza San Giovanni saranno presenti dei bagni chimici. Nel corso della giornata, la fermata della metropolitana di San Giovanni in Laterano verrà chiusa, per questo sarà necessario raggiungere la piazza scendendo alle fermate limitrofe.

Concerto primo maggio Roma: gli artisti

Sono diversi i nomi a essere già stati annunciati per l’edizione 2019 del Concerto del primo maggio a Roma. Il più altisonante tra questi è senz’altro quello di Noel Gallagher: l’ex membro degli Oasis salirà sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano accompagnato dagli High Flying Birds, con cui suonerà una selezione di brani estratti dal disco “Who Built the Moon?”, risalente a due anni fa. Oltre a loro, ci saranno poi i torinesi Subsonica e il trapper italo-tunisino Ghali. Ancora, alcuni tra gli artisti del momento: il romano Gazzelle, reduce dal successo del suo ultimo tour, i Pinguini Tattici Nucleari, Carl Brave (orfano dell’ormai ex compagno Franco 126), i milanesi Canova e il duo Coma Cose. Sarà molto nutrita la quota proveniente da Sanremo 2019, con la presenza dei genovesi Ex-Otago, del romano Daniele Silvestri, di Motta, dei Negrita, di Ghemon e degli Zen Circus, “aficionados” del Concertone. E poi alcuni tra gli artisti indipendenti più interessanti dell’attuale scena musicale italiana: nomi come La Rappresentante di Lista, La Municipàl e gli Eugenio in Via di Gioia. Questi gli artisti che finora sono stati annunciati, ma nuovi nomi saranno comunicati a breve, fino a completare il cast ufficiale.