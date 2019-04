Concerto del Primo Maggio: tra i primi nomi Ghali, Subsonica e Silvestri

La location è come sempre nel cuore di Roma: Piazza San Giovanni in Laterano ospiterà come di consueto l'atteso Concertone del Primo Maggio. Ad alternarsi sul palco allestito per l’occasione saranno alcuni tra i nomi più interessanti dell'attuale panorama musicale italiano (ma non solo). Quasi dieci ore di musica no stop per celebrare come ogni anno la festa dei lavoratori nella capitale. Le esibizioni degli artisti emergenti allieteranno il pubblico a partire dalle 15, il testimone della giornata passerà poi ai grandi del panorama musicale nostrano per uno show che durerà fino a notte fonda.

Concerto del Primo Maggio 2019: i primi artisti annunciati

Il trapper italo – tunisino Ghali, i Subsonica, Daniele Silvestri. Inizia già a delinearsi il cartellone del Concerto del Primo Maggio 2019 di Roma, organizzato come sempre in collaborazione con le tre sigle sindacagli Cgil, Cisl e Uil e la cui line – up è stata curata anche quest’anno dall’etichetta iCompany di Massimo Bonelli. Oltre al vincitore di Sanremo, al gruppo torinese reduce dal successo del loto ultimo album “8” e al cantautore di “casa” visto al Festival della canzone italiana in compagnia di Rancore, a rappresentare la romanità ci sarà il “rapper indie” Carl Brave “orfano”” dell’ormai ex compagno Franco 126. Si aggiungono alla lista i genovesi Ex – Otago, affacciatisi al grande pubblico dal palco del teatro Ariston. Direttamente dal Festival di Sanremo, mai come quest’anno ben rappresentato, è atteso sul palco di Roma anche Francesco Motta, vincitore del suo secondo Premio Tenco per il migliore disco grazie al suo ultimo album di inediti “Vivere o morire”. Un successo che segue la prima targa vinta con “La fine dei vent’anni”. Al Concertone del Primo Maggio 2019 ci saranno anche La Rappresentante di Lista, i Pinguini Tattici Nucleari e La Municipal. Al momento questi sono i nomi annunciati dall'organizzazione, ma resta alta la curiosità per il cartellone completo della manifestazione. Il Concertone diventa social grazie all'idea degli organizzatori che hanno lanciato un’App per Android e iOS rivolta al pubblico impegnato ad indovinare i nomi degli artisti protagonisti di questa edizione 2019: Ghali e i Subsonica, gli “indovinati” dai fan.

Il contest per i ragazzi “Primo Maggio Next 2019”

Oltre ai grandi ospiti, ad alternarsi sul palco come in ogni edizione, saranno anche diversi artisti emergenti, protagonisti di un contest che sta avendo luogo proprio in questi giorni e di cui si conoscerà il risultato solo a ridosso della festa. A sfidarsi per guadagnarsi un posto sul palco di Piazza San Giovanni saranno i finalisti Dario Zumkeller, i Disco Zodiac, gli Engage, Federico Baroni, Giulio Wilson, I Tristi, Key Elle, Margherita Zanin e Le Cose Importanti. Il lavoro dei giovani musicisti sarà valutato da una giuria di qualità composta dall’organizzatore Massimo Bonelli, dal giornalista Massimo Cotto, da Davide Poliani, da Luca D’Ambrosio e da Silvia Boschero.