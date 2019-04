Ex-Otago in concerto a Bologna: info e scaletta

Rush finale per la leg primaverila del “Cosa fai questa notte? Tour 2019” degli Ex-Otago, che sbarca al PalaEstragon di Bologna martedì 9 aprile. Biglietti ancora disponibili sia sul circuito Ticketone che direttamente in cassa: il prezzo è unico a 23 euro, apertura porte alle ore 19, inizio del concerto previsto per le ore 21 nella struttura di via Stalingrado. Dopo un live da tutto esaurito al Fabrique di Milano, un concerto che ha lasciato il segno e che ha mostrato una volta di più il talento della band genovese, gli Ex-Otago saranno in uno dei templi della musica dal vivo italiana: lo spettacolo è assicurato.

Il “Cosa fai questa notte? Tour 2019”

Dopo la partecipazione a Sanremo con il brano “Solo una canzone”, ripresentato come nuovo singolo nelle scorse settimana in una nuova veste insieme a Jack Savoretti, e un film-documentario su di loro, gli Ex-Otago si sono lanciati in un tour che li porterà a toccare tutti i maggiori club d’Italia. Il gruppo ha già annunciato anche le sue tre prime date estive. Due saranno in Piemonte: quella del 3 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO) e quella del 13 luglio all’Arena Derthona di Tortona (AL), a precederle l’apparizione sul palco della Tuborg Open Fest a Milano. Diverse date sono già sold out, per i biglietti è necessario rivolgersi al circuito TicketOne. Queste tutte le date in programma:

Martedì 9 aprile – Bologna, Estragon

Mercoledì 10 aprile – Roma, Atlantico

Venerdì 12 aprile – Modugno (BA), Demodè SOLD OUT

Giovedì 27 giugno – Milano, Ippodromo San Siro, Tuborg Open Fest

Mercoledì 3 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival, Parco Certosa Reale

Sabato 13 luglio – Tortona (AL), Piazza Allende, Arena Derthona

La scaletta del tour

I concerti degli Ex-Otago sono un’esperienza al solito assai divertente, con la band a cercare spesso l’interazione col pubblico. E anche i brani che il gruppo usa portare sul palco cambiano spesso da una sera all’altra. Ci sarà ovviamente anche il singolo sanremese “Solo una canzone”, uscito nelle scorse settimane nella nuova versione cantata insieme a Jack Savoretti. Una ballad che racconta l’amore “adulto”, che non si sgretola alla prima difficoltà e che deve essere nutrito giorno dopo giorno diventa un pezzo dal respiro internazionale, ma allo stesso tempo romantico e appassionato nella migliore tradizione Otago. La voce di Savoretti si amalgama alla perfezione con le sonorità “nude” e con la ricchezza orchestrale del brano. Della scaletta del tour fa inoltre parte la cover di Fabrizio De André “Amore che vieni, amore che vai”, che sarà inserita nel progetto “Faber Nostrum”, all’interno del quale il meglio della scena indie italiana reinterpreta i grandi successi del grande cantautore ligure. Per farsi un’idea di cosa potrà essere il live di Bologna, ecco la scaletta portata dalla band sul palco del Fabrique di Milano lo scorso 5 aprile: