Sanremo 2019, Ex-Otago al Festival con "Solo una canzone": il testo

Ha sorpreso la partecipazione degli Ex-Otago tra i concorrenti della 69esima edizione del Festival di Sanremo. La band genovese ha scelto il palco del Teatro Ariston per presentare il nuovo brano “Solo una canzone”, una canzone che parla d’amore, quello che a causa del passare del tempo, della noia e della routine può affievolirsi. Un testo che descrive la possibilità che tra due persone che si amano da tempo si spenga il fuoco della passione. Eppure c’è un rimedio a questa apatia dei cuori, cioè l’abbracciarsi. In realtà l’amore cambia con il trascorrere del tempo e la persona che si ha a fianco è forse l’unica con cui si vorrebbe continuare a condividere tutto. La prima partecipazione a Sanremo per la band composta da Simone Bertuccini, Rachid Bouchabla, Francesco Bacci, Olmo Martellacci e Maurizio Carucci ha lasciato il segno. La stampa ha piazzato gli Ex-Otago nella zona gialla (fascia media) della classifica dopo le prime due serate. Un buon piazzamento che potrebbe migliorare grazie al duetto previsto con Jack Savoretti, artista britannico di origini italiane. Gli Ex-Otago avevano già spiegato alla stampa di voler raggiungere il pubblico, a prescindere dalla competizione: «Sanremo 2019 è molto importante non per la gara, ma per lanciare la nostra canzone e speriamo che al di fuori di Sanremo arrivi alla gente e venga ascoltata il più a lungo possibile». Al termine della kermesse canora, il gruppo pubblicherà il sesto album in carriera "Corochinato" (data d’uscita l'8 marzo 2019). Subito dopo partirà il tour nei club in programma da fine marzo a metà aprile.

"Solo una canzone", il testo del brano degli Ex-Otago

Resta con me

Perché la notte mi fa perdere

Poi non ho voglia di sognare

Perché domani è uguale

Resta con me

Anche se è una vita che usciamo insieme

Dormir con te stanotte è importante

Perché ci vogliamo bene

Non è semplice

Restare complici

Un amante credibile

Quando l’amore non è giovane

Non è semplice

Scoprire nuove tenebre

Tra le tue cosce dietro le orecchie

Quando l’amore non è giovane

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

Tutti cantano l’amore

Quando nasce quando prende bene

Quando tremano le gambe

Quando non c’è niente che lo può fermare

Ma tutte quelle storie

Che hanno visto almeno dieci primavere

Cento casini cento grandi scene

Mille pagine attaccate ancora insieme

Non è semplice

Restare complici

Un amante credibile

Quando l’amore non è giovane

Non è semplice

Scoprire nuove tenebre

Tra le tue cosce dietro le orecchie

Quando l’amore non è giovane

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

È solo una canzone

Abbracciami per favore

Con te voglio fare tutto

Tutto ciò che sento

Resta con me

Perché da solo non ho fame

Poi non è bello cucinare

Solo per me

Solo per me

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

È solo una canzone

Abbracciami per favore