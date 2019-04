Presentato a Modena il film sugli Ex-Otago

Non solo Queen e Rolling Stones. Ora anche gli Ex-Otago hanno un “loro” film. Si chiama “Ex-Otago – Siamo come Genova” il documentario girato dal regista Paolo Santamaria che racconta il lungo percorso verso il successo della band ligure, coronato con la prima volta al Festival di Sanremo di un paio di settimane fa. La prima proiezione della pellicola è avvenuta martedì 19 febbraio al cinema Astra di Modena ed è stata preceduta da una performance molto speciale della band, fatta di parole e musica in collaborazione con Mocu-Modena Cultura, un progetto di associazione Culturale Stòff. Sul palco anche Alberto Argentesi, meglio noto come Pernazza, componente storico della band, che ha raccontato al pubblico storie e aneddoti legati alla nascita e alla carriera quasi ventennale degli Ex-Otago, dai club underground fino a Sanremo. Il film focalizza l’attenzione anche sul rapporto tra il gruppo e la città di Genova ed è stato prodotto da I Wonder Productions, in collaborazione con Garrincha Dischi, Inri e Musex. È distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection nell’ambito delle I Wonder Stories, degli incontri mensili al cinema durante i quali viene proposta la visione di documentari e storie originali.

Gli Ex-Otago e il legame con Genova

Gli Ex-Otago hanno sempre avuto un legame fortissimo con la loro città di origine, Genova. Un legame che si è rafforzato dopo la tragedia del ponte Morandi. Per dimostrarlo una volta di più, il 17 e 18 novembre scorsi il gruppo organizzò un festival di due giorni all’RDS Stadium con ospiti quali Max Pezzali, Morgan, Lo Stato Sociale, Meganoidi e molti altri. I fondi raccolti sono stati devoluti agli sfollati della zona colpita dal crollo. Ma la “genovesità” degli Ex-Otago è un tema centrale anche nell’album uscito nel 2016, “Marassi”, nome di uno dei quartieri più complicati del capoluogo ligure.

Il nuovo disco “Corochinato” e il nuovo tour

Non c’è però solo il cinema nel futuro prossimo degli Ex-Otago. Dopo aver partecipato a Sanremo con “Solo una canzone”, il nuovo album della band, dal titolo “Corochinato”, uscirà nei negozi fisici e virtuali il prossimo 8 marzo, ma è già in pre-ascolto su tutte le principali piattaforme web. Nel frattempo la band sta ultimando l’instore tour che ha fatto seguito alla presenza alla kermesse sanremese e che si chiuderà mercoledì 20 febbraio a Padova con il classico firmacopie alla Feltrinelli e poi la presenza al Multisala Pio X per il lancio del documentario. Partirà invece il 30 marzo il “Cosa fai questa notte? Tour 2019”, che porterà Maurizio Carucci e soci a toccare otto dei maggiori club italiani. Questo il calendario completo degli eventi, per i quali i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone a partire da 23 euro: