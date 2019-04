Ghali si "schiera" per Save the Children

Il rapper italiano, di recente fuori con il nuovo singolo I Love You, ha aderito come giurato al progetto TuttoMondo Contest che, in occasione dei 100 anni della fondazione, si propone di dare spazio ai giovani talenti.

Fondata nel 1919, Save the Children opera da ormai cento anni per promuovere la tutela dei minori nel mondo. Questo significa intervenire in situazioni di emergenza, ma anche, non meno importante, cercare di dare una chance ai giovani, nella speranza di fornire loro un futuro.



Si inserisce in questo filone il progetto, giunto ormai alla sua sesta edizione, TuttoMondo Contest: si tratta di un concorso artistico rivolto ai giovani fino ai 21 anni, con l’obbiettivo di individuare talenti in diversi ambiti e dare loro una visibilità.



TuttoMondo Contest 2019 potrà contare su un testimonial d’eccellenza, ovvero Ghali, il rapper italiano di origini tunisine che negli ultimi anni è diventato uno dei preferiti soprattutto fra i più giovani. Il musicista si “schiera” così al fianco di Save the Children in veste di giurato del contest e di ospite speciale.



Dopo il successo del suo disco d’esordio da solista, laconicamente intitolato Album, Ghali ha continuato a mietere consensi e si è ritagliato uno spazio d’eccezione nell’ambito della scena rap e trap italiana. Di recente ha pubblicato il nuovo singolo I Love You, lettera d’amore e speranza indirizzata a un “carcerato immaginario”.



Le categorie in concorso sono cinque: Audiovisivo (con un cortometraggio o audio documentario di massimo 15 minuti); Fotografia (reportage di massimo 3 scatti); Narrazione (massimo 2 cartelle); Graphic Novel (massimo 2 tavole); Musica (una composizione originale di massimo 5 minuti).



L’edizione 2019 ha anche un tema specifico: La pace oltre la guerra. “Ci sono attività quotidiane, come lavarsi, studiare, giocare, mangiare, dormire, sognare, che la guerra interrompe bruscamente. Di questo è fatta la pace? E di cos’altro? E come raccontarla? Dai una possibilità alla pace, rivelandone l’essenza”, spiega il bando. Il form di iscrizione si trova a questo link. Per partecipare al concorso c’è tempo fino al 19 aprile.