Motta, Franco126 e Planet Funk in concerto al Meeting del Mare

È diventato ormai un classico della stagione estiva. Come ogni estate dal 1997, torna anche quest’anno il Meeting del Mare, che quest’anno andrà in scena a Camerota (SA) da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. Un big per ogni serata, sempre gratuitamente al Porto di Marina di Camerota, renderà imperdibile ancora una volta l’evento sulle coste del Cilento: Franco126 in quella del 31 maggio, Planet Funk in quella dell’1 giugno, Motta in quella di chiusura del 2 giugno. Insieme a loro, come tradizione, una folta schiera di artisti emergenti e interessanti realtà della musica underground nazionale: N!et, La Terza Classe, Malatja, Stanley Rubik, 1989, Fran e i Pensieri Molesti, La Gabbia, Barracca Republic, DiMeglio, Martino Adriani, Matteo Cappella, San De Villa, Indubstry, Johnny DalBasso e molti altri, per un totale di 50 esibizioni. Oltre ai concerti, previsti ogni giorno workshop e seminari con professionisti di settore, aftershow, dj set, incontri con gli autori e jam session presso il “Meeting del Mare Camp”, vero e proprio mini-campus (attivo dal 30 maggio con un contest per band emergenti) in cui, dalla mattina fino a notte fonda, tutte le band avranno la possibilità di confrontarsi e far ascoltare i loro dischi/demo agli ospiti presenti al festival. Nelle scorse edizioni, tra gli altri, sul palco salernitano sono saliti Calcutta, Daniele Silvestri, Carmen Consoli, J-Ax, Caparezza, Morgan, Subsonica. Franco Battiato, Elisa e tanti altri.

La “prima” di Franco126

Quello di Franco126 a Marina di Camerota sarà il primo concerto dello “Stanza singola Tour estivo” del rapper romano, che chiuso il sodalizio con Carl Brave ha esordito lo scorso gennaio con il suo primo album “Stanza singola”, pubblicato per Universal. A spingere il disco il singolo omonimo, nel quale Federico Bertollini duetta con Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Più di recente, il 24 maggio scorso, è uscito invece “San Siro”, quarto singolo estratto dal suo disco d’esordio.

Il dj set dei Planet Funk

Quello dei Planet Funk di sabato 1 giugno non sarà invece un vero e proprio concerto, ma un dj set che accompagnerà la serata sulle rive del Tirreno. D’altro canto, il gruppo ha ridotto la produzione di brani propri in maniera significativa negli ultimi anni: l’ultimo album in studio è “The Great Shake” del 2011, anche se lo scorso dicembre è stato lanciato il singolo “All On Me”, cantato da Dan Black, che sembrava presagire l’uscita di un nuovo disco. Al momento, però, non se ne sa molto di questa nuova uscita del gruppo di “Chase The Sun”, band che ha raggiunto status importante anche oltre i confini italici.

Motta e il “Tra chi vince e chi perde Tour”

Per Motta, invece, quello al Meeting del Mare sarà il secondo concerto del suo “Tra chi vince e chi perde Tour”, il ciclo di concerti estivo del cantautore toscano che è iniziato il 25 maggio scorso al Mi Ami Festival di Milano. Con il nuovo tour, Motta suonerà quest’estate nei più importanti festival musicali della penisola e in scaletta alternerà le canzoni di “Vivere o Morire” (Sugar), Targa Tenco 2018 per la categoria “Disco in assoluto”, a quelle di “La fine dei vent’anni”, Targa Tenco 2016 per la miglior opera prima. Sarà l’ultimo ciclo di concerti dopo alcuni anni sempre sulla cresta dell’onda per il cantautore.