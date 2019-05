Motta in concerto, il tour estivo parte da Milano: le date

Con la partecipazione al Mi Ami Festival di sabato 25 maggio parte il tour estivo di Motta che tornerà dal vivo con un nuovo spettacolo dal titolo “Tra chi vince e chi perde”. Il nome viene da una frase contenuta in “Dov’è l’Italia”, brano presentato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Con il nuovo tour, Motta suonerà quest’estate nei più importanti festival musicali della penisola e in scaletta alternerà le canzoni di “Vivere o Morire” (Sugar), Targa Tenco 2018 per la categoria “Disco in assoluto”, a quelle di “La fine dei vent’anni”, Targa Tenco 2016 per la miglior opera prima. Sarà l’ultimo ciclo di concerti dopo alcuni anni sempre sulla cresta dell’onda per il cantautore. «Sono anni che sono in giro e queste saranno le ultime date di un tour che in realtà non si è mai fermato da almeno tre anni, come non si è mai fermata la mia voglia di cambiare idea sulle cose – racconta Motta – da quando sono partito è cambiato quasi tutto e un po’ come la vita una persona passa il tempo a viaggiare per tornare al punto di partenza. Per questo dopo questo tour mi fermerò per un po’». Sul palco, oltre a Motta (voce, chitarra), ci saranno: Federico Camici (basso), Giorgio Maria Condemi (chitarre), Matteo Scannicchio (tastiere), Carmine Iuvone (violoncello) e Cesare Petulicchio (batteria).

Tutte le date del “Tra chi vince e chi perde Tour”

Di seguito tutte i concerti contenuti del “Tra chi vince e chi perde Tour”, che vedrà Motta girare l’Italia fino alla fine di agosto in tanti dei principali festival dello Stivale.

Sabato 25 maggio – Milano, Mi Ami Festival

Domenica 2 giugno – Marina di Camerota (SA), Meeting del Mare

Giovedì 6 giugno – Cagliari, Ateneika Festival

Venerdì 28 giugno – Padova, Sherwood Festival

Sabato 6 luglio – Perugia, L’Umbria che spacca

Domenica 7 luglio – Cremona, Tanta Robba Festival

Giovedì 12 luglio – Arezzo, Men/Go Music Festival

Martedì 17 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival

Mercoledì 1 agosto – Livorno, Effetto Venezia

Venerdì 3 agosto – Siracusa, Maniace

Sabato 4 agosto – Platania (CZ), Color Fest

Venerdì 17 agosto – Brescia, Festa Radio Onda d’Urto

Venerdì 24 agosto – Senigallia (AN), Mamamia

Dov’è l’Italia: il brano di Motta a Sanremo 2019

Come anticipato, il nuovo tour di Motta prende il titolo da un verso del suo brano sanremese “Dov’è l’Italia”. Il pezzo porta la firma del solo Francesco Motta e si tratta di uno dei pochi brani in gara a Sanremo 2019 a vedere come unico autore il suo interprete. Il cantante ha dichiarato di aver scritto buona parte della canzone quando si trovava sull’isola di Lampedusa. Nel brano è affrontato anche il tema dei migranti, con il protagonista che si chiede ossessivamente dove, in tutto questo, sia l’Italia. Uno dei testi più “politici” tra quelli che hanno partecipato all’edizione 2019 della kermesse, che però non ha sfondato: la canzone ha chiuso al 14° posto, anche se ha vinto la serata dei duetti grazie all’interpretazione di Motta e Nada (per il quale il cantautore era stato in passato turnista).