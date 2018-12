Dopo Carl Brave, arriva il nuovo album di Franco126: "Stanza singola"

Dopo il successo ottenuto nel duo Carl Brave x Franco126, i due rapper/cantautori romani si sono presi una pausa dal progetto in comune per dare spazio alle rispettive carriere soliste. Il nuovo album di Franco126 si chiamerà “Stanza singola” e la data d’uscita è fissata per il 25 gennaio 2019. Dopo il primo singolo “Frigobar”, pochi giorni fa (lo scorso 17 dicembre) è stato condiviso anche un secondo brano estratto dal disco: “Ieri l’altro”.

Tutto quello che sappiamo su “Stanza singola”

Si intitolerà “Stanza singola” l’album d’esordio solista di Franco126, in uscita il 25 gennaio 2019 per Bomba Dischi/Universal Music Italia. Il disco è stato anticipato dai singoli “Frigobar” e “Ieri l’altro” e sarà composto da dieci tracce. La produzione porta la firma di Stefano Ceri, già al lavoro al fianco di Frah Quintale. Alle canzoni di “Stanza singola” ha collaborato anche Giorgio Poi, registrando basso e chitarre; non ci resta che sperare che abbia anche prestato la sua inconfondibile voce per un featuring, ma per saperlo si dovrà aspettare la tracklist ufficiale dell’album. Secondo la nota stampa, l’esordio discografico da solista di Franco126 sarà “un disco cantautorale contemporaneo, che si riflette con personalità nelle radici della canzone italiana degli anni settanta e ottanta”. Senza dimenticare i suoi trascorsi rap, che renderanno ancora più uniche le nuove canzoni in arrivo. Entrambi i singoli finora pubblicati, “Frigobar” e “Ieri l’altro”, mettono in tavola una certa malinconia e un’atmosfera piuttosto cupa. Esattamente all’opposto dei nuovi brani del collega Carl Brave, racchiusi negli album “Notti Brave” e “Notti Brave (After)”, molto più spensierati ed orecchiabili. Il duo Carl Brave x Franco126 si è momentaneamente diviso per dare maggiore spazio ai rispettivi progetti solisti, dopo il tour della scorsa estate i due hanno dichiarato sui social: «siamo arrivati alla fine di un tour lungo un anno, che come è facile immaginare è stato incredibile e ci ha letteralmente cambiato la vita […] Ci prenderemo una pausa dal progetto in coppia che abbiamo insieme, per lasciare più spazio alle nostre carriere soliste, quindi per nuovi feat, nuove collaborazioni e ancora nuovi tour speriamo belli e fortunati come questo, quindi siate felici per noi».

“Stanza singola tour”: tutte le date

Franco126 presenterà al pubblico le canzoni del nuovo album solista “Stanza singola” a partire da marzo 2019. Il tour farà tappa nei grandi club di tutta Italia e i biglietti sono disponibili all’acquisto in prevendita su diversi circuiti ufficiali a seconda della data (per non confondersi, consigliamo di accedere alle prevendite partendo dai singoli eventi Facebook ufficiali condivisi da Franco126 e Bomba Dischi). Il prezzo dei concerti varia in base alla venue, da 16,50 euro a 17,25 euro. Ecco le prime date annunciate per il “Stanza singola tour” 2019: