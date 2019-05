Tom Walker in concerto, unica data autunnale in Italia a Torino

Tom Walker e l’Italia, un legame che si rafforza. Il cantautore britannico, diventato famoso in Italia per la collaborazione con Marco Mengoni nel singolo “Hola (I Say)”, sarà nel nostro paese il 15 ottobre per l’unica data autunale del suo tour, che sbarcherà all’Ogr-Officina Grandi Riparazioni di Torino. Dopo il successo planetario di “Leave A Light On” (doppio disco di platino), dopo essersi esibito quest'anno sul palco del Festival di Sanremo con lo stesso Mengoni e dopo aver vinto il British Breakthrough Act ai Brit Awards 2019, il cantautore inglese Walker arriva in Italia con il suo album di debutto “What A Time To Be Alive”, uscito l'1 marzo scorso con Sony Music e che ha subito guadagnato il primo posto delle classifiche nel Regno Unito con oltre 104 milioni di stream totali. Il disco contiene anche il nuovo singolo “Just You And I”, in vetta all'airplay radiofonico italiano con 22 milioni di visualizzazioni su Youtube e 79 milioni di stream su Spotify. Il viaggio di Tom Walker inizia il 17 dicembre 1991 a Glasgow, città in cui si ferma per tre anni prima di trasferirsi con la famiglia in una piccola cittadina nei pressi di Manchester. Tom scopre di amare la musica molto presto e compra la sua prima chitarra a 13 anni. Dopo essere riuscito a recuperare il materiale utile per effettuare registrazioni in casa, Tom inizia a scrivere canzoni, ma non riesce a trovare nessuno nel Paese in cui vive che riesca a suonare con lui e così inizia a studiare da solo. Frequenta il college e impara a suonare il basso e la batteria, per poi iniziare finalmente a suonare nella sua prima band. Prima di riuscire a ottenere i risultati sperati con la musica, però, Tom deve affrontare una serie di lavori non molto gratificanti per lui. L’esordio arriva nel 2016 e da quel dì la scalata è stata molto veloce. I biglietti per il concerto, che si terrà nella Sala Fucine, saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 31 maggio dal sito dell’Ogr: www.ogrtorino.it.

Il tour estivo

Prima di Torino, però, il musicista britannico sarà in Italia il prossimo giugno per un tris di date a Verona, Rimini e Merano. I biglietti sono già da tempo in vendita sul circuito Ticketone con prezzi a a partire da 25 euro e non è il caso di rischiare di presentarsi senza tagliando: per la data al Teatro Romano di Verona non ci sono più posti in platea centrale numerata e in platea laterale numerata. Questi i tre concerti estivi in Italia di Tom Walker:

Domenica 23 giugno – Verona, Teatro Romano

Lunedì 24 giugno – Rimini, Corte degli Agostiniani

Martedì 25 giugno – Merano, Die Gaerten von Schloss Trauttmansdorff

La possibile scaletta

Non è semplice ipotizzare sin da ora la scaletta che il giovane talento della musica inglese porterà sui palchi italiani e magari ci sarà spazio anche per il brano nel quale duetta con Mengoni. Ma per farsi un’idea della possibile setlist ecco quella eseguita dall’artista all’Effenaar Grote Zaal di Eindhoven, in Olanda, il 17 maggio scorso: