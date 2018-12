Marco Mengoni ospite di Tom Walker al concerto di Berlino

Uno scambio di tweet e la sorpresa è svelata. Tom Walker, uno dei giovani emergenti del cantautorato pop inglese, avrà Marco Mengoni come ospite del concerto che terrà al Columbia Theater di Berlino mercoledì 14 novembre alle 20.30. «Hey @mengonimarco, che hai da fare mercoledì sera? Io suono a Berlino, ci sono ancora dei biglietti disponibili o ti faccio entrare gratis e fai una canzone con me?», questo il tweet postato sabato pomeriggio dall’artista britannico, cui ha risposto qualche minuto dopo lo stesso Mengoni, confermando la sua presenza. «Sarò lì! E a tutti i miei fans in Germania, non perdetevi lo show!». Italiani fuori sede o fan tedeschi di Mengoni: siete avvisati.

La collaborazione tra Mengoni e Walker

Non è piovuto dal cielo per caso l’invito di Walker al cantante viterbese. I due hanno collaborato per il pezzo “Hola (I Say)” contenuto nel nuovo disco di Mengoni “Atlantico” in uscita il 30 novembre, e quindi è possibile che il brano possa essere quello scelto dai due per duettare dal palco del teatro berlinese. Chissà che poi l’artista britannico non ricambi la visita nella prossima primavera, quando partirà il tour di concerti del cantante di Ronciglione. Per Walker, è previsto un nuovo passaggio in Italia dopo il poker calato la scorso giugno con le date di Milano, Sestri Levante, Roma e Bologna. Sarà infatti al Fabrique di Milano il 21 novembre prossimo e al Monk di Roma il 22 novembre. Magari sarà occasione per bissare il duetto…

Chi è Tom Walker

Tom Walker è l’astro nascente della musica d’oltremanica. Scozzese di Glasgow di nascita, ma inglese di Manchester nella prosieguo della vita, la sua fama è esplosa lo scorso anno pubblicando il singolo “Leave A Light On”. Il brano, co-scritto e prodotto da Steve Mac (già al fianco di Pink, Ed Sheeran e Clear Bandit) ha fatto subito il botto, salendo al numero 1 in decine di paesi del mondo ed imponendo così il nome del ventisettenne come la nuova rivelazione del cantautorato britannico. In realtà il suo singolo di debutto risale ad un anno prima, il 2016: “Sun Goes Down” ha un discreto successo e fa da apripista all’ep “Blessings”, uscito per la Relentless Records (la stessa di Joss Stone e Steve Aoki, per dire un nome). Il nome di Walker inizia a farsi conoscere, il giovane di origino scozzese apre i concerti di Jake Bugg e George Ezra e quando nell’ottobre 2017 esce “Leave A Light On” ecco il boom. Il brano arriva in classifica anche in Italia, arrivando fino alla numero 8 e decretandone il suo definitivo successo. È allora tempo di preparare anche la prima uscita discografica sulla lunga distanza e così, un mese fa, ecco finalmente “What A Time To Be Alive”, uscito il 19 ottobre sempre per Relentless. Nel frattempo, ecco un altro paio di singoli: “Mi Way”, uscito il 28 giugno scorso, ed il più recente “Angels” pubblicato a settembre. In mezzo anche la collaborazione con Mengoni ed un tour che lo porterà in giro per l’Europa (ma anche con una puntatina in Australia) fino al maggio 2019.