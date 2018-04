Tom Walker, a Milano il concerto è sold out

Alla "Santeria", uno dei club più rinomati di Milano, è tutto pronto per il concerto di Tom Walker: il cantautore britannico si esibirà infatti nel capoluogo lombardo il 19 aprile, per uno show che ha fatto registrare il tutto esaurito.

Il tour

Tom Walker è attualmente impegnato con una serie di concerti in tutta Europa, che lo vedranno impegnato fino al prossimo autunno. Quello di Milano non sarà comunque il suo unico show italiano: il musicista britannico è infatti atteso anche al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante il prossimo 25 giugno e ai Giardini di via Filippo re a Bologna il 27 giugno.

Chi è Tom Walker

Tom Walker è nato a Glasgow il 17 dicembre 1991. Ha pubblicato il suo primo singolo, "Sun goes down", nel marzo 2016. L'anno successivo è arrivato l'EP "Blessings", da cui sono stati estratti "Play dead", "Just you and I" e "Rapture". Il suo maggior successo commerciale è comunque la hit "Leave a light on", che ha raggiunto la prima posizione di molte classifiche musicali europee. Prima di intraprendere il suo primo tour solista, ha fatto da supporter ad artisti come George Ezra, Gallant, Jake Bugg e The Script.