J-Ax, il nuovo singolo è "Ostia lido": il video

È in arrivo il tormentone estivo firmato J-Ax. La sua “Ostia Lido” ha tutte le caratteristiche per fare la parte del leone nella filodiffusione degli impianti balneari. «Il brano “Ostia Lido” è un inno alle vacanze, dedicato a chi sogna mete esotiche, a chi pensa itinerari culturali o a chi sceglie il mare italiano. In ogni caso, non c’è estate senza tormentone musicale o amici con cui trascorrere momenti di spensieratezza», spiega J-Ax. «Mi piace sempre confrontarmi con generi diversi – continua -, per me la musica è un melting pot di sonorità, ritmi e storie differenti da raccontare e le storie più belle e memorabili nascono proprio durante le vacanze: una combinazione perfetta».

Due universi a confronto, le mete modaiole e la vacanza tra amici

Nel video pubblicato per il lancio del pezzo si alternano due location opposte e speculari tra loro, che rappresentano in pieno l’immaginario estivo, visto dal lato dei modaioli e da quello dei proletari: da una parte un esclusivo resort di lusso, all’insegna del comfort e dell’immagine, popolato da vip dello spettacolo e influencer a caccia di selfie, e dall’altra il litorale di Ostia, con la sua clientela trash e ruspante. Il passaggio tra i due mondi avviene attraverso un casco per la realtà virtuale indossato dal rapper. E tra le due categorie sociali, ovviamente J-Ax sceglie le seconde, elogiando la loro location di riferimento. Nel video questo avviene nel finale, dopo una citazione del filmato tormentone del 2010 con Romina e Debora, quello di “un calippo e ‘na biretta”, diventato simbolico dei coatti da spiaggia: J-Ax è seduto al tavolo con due amici (in realtà Le Coliche) e a un certo punto inizia a navigare sul suo notebook in ricerca di una meta estiva dove passare le vacanze. Le parole non lasciano dubbi: «Miami? No, troppo piena di influencer, Bali? Troppi cantanti indie non mi sento a mio agio… Formentera? Troppi calciatori. Civita di Bagnoregio? Vabbè ma allora a ‘sto punto vado a Ostia Lido: sì, sì, scusatemi ma ho stravoglia di vacanze….». Ecco il video del pezzo, girato tra una location del litorale romano e la spiaggia libera:

Un inno alle vacanze e all’importanza di divertirsi, ballando con una birra in mano

Il brano è dedicato, come dice J-Ax, «a tutti quelli che riescono ad assaporare appieno il valore delle piccole cose e l’importanza di trascorrere il tempo libero con gli amici – cosa importa se sognavi Portorico ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche Ostia Lido - divertendosi senza dover obbligatoriamente mostrarsi – forse non saremo vip ma va bene cosi». Con questo pezzo l’artista milanese si dimostra ancora una volta lontano da quel mondo di paillette e money che attrae irresistibilmente molti colleghi, rivendicando un modello proletario costruito su valori semplici, la scelta di una vita lontana dalle finzioni e dalle richieste dello star system. Sceglie la gente che preferisce trascorrere una vacanza tra amici, giocando magari a racchettoni o tirandosi gavettoni. Ma soprattutto che ama ballare, ballare e ballare, magari con una birra in mano.