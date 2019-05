Maluma, il nuovo album è “11:11”

Si intitola “11:11” il nuovo album di Maluma, giovane cantante colombiano, da molti considerato uno dei miglior artisti del momento nell’ambito del reggaeton. Il disco, il quarto della carriera del cantante, vede diverse collaborazioni di livello, tra cui spiccano quelle con Madonna e Ricky Martin. «"11:11" è un segnale diretto dalle nostre guide, angeli e maestri, per stabilire un momento di connessione tra noi stessi e il resto del mondo» le parole dello stesso artista colombiano. «È una chiamata ad agire o un modo per meditare, per ascoltare le proprie intuizioni e le proprie emozioni interiori». Il precedente album di Maluma, “F.A.M.E.”, aveva fatto ingresso alla posizione numero uno della Billboard Latin Albums Chart, garantendo all’artista colombiano la vittoria del Latin Grammy come “Best Contemporary Pop Vocal Album”.

La tracklist di “11 : 11”, il nuovo album di inediti di Maluma

“11:11”, il quarto album della carriera del colombiano Maluma, è arrivato nei negozi di dischi il 17 maggio. Il disco si compone di 16 tracce, tutte co-firmate dallo stesso Maluma (al secolo, Juan Luis Londono). L’uscita del disco è stata anticipata dalla pubblicazione del singolo “HP”, disponibile dal primo marzo, quindi accompagnata dalla messa in vendita del brano “Déjale Saber”, attualmente in rotazione radiofonica. Sono diversi i featuring presenti nella tracklist: troviamo la voce di Ricky Martin in “No Se Me Quita”, c’è l’artista portoricano di reggaeton e latin rap Ozuna sulle note di “Dispuesto”. Ancora, l’americano Nicky Jam per “No Puedo Olidarte”, il duo portoricano - sempre di reggaeton - Zion & Lennox ad arricchire “Extranandote”. E poi lo statunitense Ty Dolla Sign in “Tu Vecina”, il duo portoricano Chencho in “La Flaca” e l’artista colombiano di reggaeton Farina, presente in “Puesto Pa’ Ti”. Ma, soprattutto, a spiccare è la voce di Madonna, che troviamo nel singolo “Soltera”. Si tratta quindi di una sorta di scambio di favori tra la regina del pop e Maluma, dato che quest’ultimo è presente nel singolo (e nel video) di Madonna “Medellìn”, estratto dal suo prossimo album di inediti, “Madame X”.

La tracklist di “11:11”, il nuovo album di Maluma



11 PM

HP

No Se Me Quita (feat. Ricky Martin)

No Puedo Olvidarte (feat. Nicky Jam)

Me Enamoré de Ti

Extranandote (feat. Zion & Lennox)

Shhh (Calla’)

Dinero TIene Cualquiera

Soltera (feat. Madonna)

Te Quiero

Instinto Natural (feat. Sech)

Tu Vecina (feat. Ty Dolla Sign) La Flaca (feat. Chencho)

Puesto Pa’ Ti (feat. Farina)

Déjale Saber

Il concerto di Maluma in Italia nell’estate del 2019

I brani estratti dal recente disco “11:11” saranno con ogni probabilità i protagonisti dell’unico concerto che Maluma ha in programma in Italia per l’estate del 2019. L’appuntamento è per il primo luglio alla Fiera di Cagliari. Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati sono disponibili i tagliandi per lo show: sono ancora in vendita i tagliandi relativi a tutti i settori. Al prezzo di 32 euro si trovano i biglietti per la platea 2, a 52 euro per la platea, infine a 82 euro per la prima fila.