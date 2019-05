Maluma, il nuovo singolo con Madonna è "Soltera"

Il 17 maggio viene pubblicato “11:11”, il nuovo album di Maluma. Il cantante latino ha reso noto il nuovo brano “Soltera” in cui, anche questa volta, duetta con Madonna. Dopo il brano “Medellin”, che anticipa l’uscita del nuovo disco della popstar, i due artisti hanno rinnovato la loro collaborazione apparendo insieme anche nell’album del cantante colombiano. Uno scambio piacevole tra Madonna e Maluma che hanno lavorato insieme per la stesura dei due brani. “Soltera”, come spiegato dallo stesso cantante che ha raggiunto il successo internazionale con il brano “Felices los 4”, è un brano differente dal primo duetto con Madonna: «Un’atmosfera diversa rispetto a "Medellin ". Soltera... è una donna single. E questo è qualcosa di grande per me, ho anche alcune collaborazioni con altri artisti latini, quelli più in voga in questo momento nel settore. E penso che sia un album molto potente e colorato, direi. È pieno di successi». Una canzone prettamente estiva che punta a scalare le classifiche internazionali. “Soltera” è una delle tracce più attese dell’album “11:11”, anticipato dai singoli “HP” uscito a marzo e “Déjale Saber”, uscito qualche giorno fa.

L’amicizia e i duetti con Madonna

Maluma ha celebrato l’uscita del nuovo album con una grande festa nella città natale di Medellin. “11:11” è composto da 16 canzoni che riflettono l’evoluzione dell’artista 25enne. Il cantante ha dichiarato che l’album è pieno di sogni e tanta energie: «Mi auguro che tutte le persone che lo ascolteranno possano divertirsi e apprezzare il mio nuovo lavoro”. In merito alla collaborazione con Madonna ha dichiarato che la popstar è per lui una maestra e di essere molto orgoglioso di aver lavorato con lei e di aver contribuito al suo lancio internazionale. Lo scorso settembre i due si sono conosciuti ai Video Music Awards e hanno subito instaurato un rapporto d’amicizia che è sfociato in una tripla collaborazione. Infatti nell’album di Madonna, oltre a “Medellin” è presente anche un’altra canzone “Bitch, I’m Loca” che vede la partecipazione di Maluma.

Il tour di Maluma e la tracklist di “11:11”

Nel nuovo lavoro discografico dell’artista colombiano, sono presenti numerose collaborazioni. Oltre a Madonna, Maluma duetta anche con Ricky Martin e sono presenti tra gli altri Ozuna, Nicky Jam, Ty Dolla $ign, Zion y Lennox, Sech, Chencho e Farina. Il nuovo album sarà anche supportato dal “Maluma World Tour” che inizierà il 6 settembre a San Diego. In Italia il nuovo idolo del pop latino arriverà a Cagliari il 1° luglio e si esibirà all’Arena Fiera. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Qui di seguito, la tracklist del nuovo album di Maluma.