Madonna e Maluma di nuovo insieme per "Soltera"

Maluma sta vivendo un sogno ad occhi aperti, se qualcuno glielo avesse detto qualche anno fa probabilmente non ci avrebbe mai creduto. Eppure sta accadendo, anzi è accaduto. Il duetto registrato con Madonna “Medellin”, primo estratto dal nuovo album della cantante, “Madame X”, e adesso il favore ricambiato dalla regina del pop americana con la collaborazione nel singolo “Soltera” dell’artista colombiano, brano inserito nell’album “11:11” in uscita il 17 maggio. Maluma ha pubblicato un breve trailer video del pezzo sui social, pochi secondi dove appare in un paesaggio onirico popolato da strane creature come una balena volante e un cervo luminoso. Tanta la curiosità per il nuovo singolo di questa strana coppia, un’unione artistica che Maluma non avrebbe mai creduto possibile. Riuscire a duettare con una leggenda pop come Madonna non è da tutti, e in una recente intervista rilasciata su Apple Music’s Beats 1 ha mostrato tutta la sua emozione: «Non riesco ancora a crederci. Dopo che sono andato a Londra, dopo che sono andato a Los Angeles per finire la canzone, dopo aver girato il video e tutto il resto, dopo la performance di Billboard, non riesco ancora a credere che sia successo a me». Per uno che nasce a Medellin non è facile ottenere fama e successo, tantomeno avere un’opportunità del genere, come spiega: «Vengo da questa piccola città della Colombia, Medellin, e ho sempre sognato questa cosa. Ho sempre voluto che succedesse, ma non speravo per davvero, poi dopo otto anni di lavoro, quell'enorme momento stava per accadere nella mia vita. Sono grato a Madonna di avermi dato la possibilità di far parte del suo progetto». Un favore che la popstar americana ha deciso ora di ricambiare collaborando in “Soltera”, che Maluma descrive così: «Un tipo diverso di atmosfera rispetto a "Medellin ". Si intitola "Soltera "... è una donna single. E questo è qualcosa di grande per me, ho anche alcune collaborazioni con altri artisti latini, quelli più in voga in questo momento nel settore. E penso che sia un album molto potente e colorato, direi. È pieno di successi».

Maluma e il grande legame con la sua famiglia

Elogi ma anche critiche, come quelle per il bacio dato alla madre. In occasione della festa della mamma, Maluma aveva infatti pubblicato su Instagram uno scatto in cui bacia la mamma sulle labbra tenendole il viso tra le mani, un gesto considerato “un po’ troppo affettuoso” e quasi passionale dal pubblico dei social. Maluma non ha replicato ma un portavoce ha spiegato che si è trattato di un gesto tenero innocente perché che nelle usanze culturali latine un maschio adulto per la mamma è ancora considerato come il piccolino di casa. Dopotutto Maluma non ha mai nascosto in grande legame con la famiglia, a cui anzi ha dedicato lo stesso nome d’arte. La parola “Maluma” viene infatti dalla combinazione dei nomi della madre Marli, del padre Luis e della sorella maggiore Manuela.