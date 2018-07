Maluma, le 5 canzoni più conosciute

Spopola in America Latina ma continua a riscuotere successo anche in Europa. Maluma è uno dei massimi esponenti del reggaeton: ecco i brani che dal 2015 ad oggi lo hanno condotto al successo internazionale

Dalla Colombia alla conquista del mondo a suon di reggeaton. Il successo di Maluma, nome d’arte di Juan Luis Londoño Arias, è arrivato dopo anni di gavetta, che gli hanno consentito di scalare prima le vette musicali del suo paese natale e poi di esportare la sua musica anche in Europa, diventando uno dei simboli del reggaeton. Le numerose collaborazioni con artisti del calibro di Ricky Martin, Shakira, Nicky Jam, J Balvin, Jason Derulo e Flo Rida non hanno fatto altro che aumentare la fama del giovane cantante colombiano, che a suon di tormentoni ha conquistato le classifiche e le piattaforme digitali europee. Da artista di maggior impatto della musica urbana in America Latina ai concerti molto seguiti in tutto il mondo, ecco i brani che più conosciuti di Maluma:

“Borro Cassette” "Vente pa’ ca” featuring Ricky Martin “Chantaje” featuring Shakira “Felices los 4” “El perdedor”

Con “Borro cassette” Maluma si fa conoscere al pubblico internazionale

Nel 2015 un giovanissimo Maluma pubblica il suo secondo album in studio “Pretty boy, dirty boy", da cui estrae “Borro cassette", pubblicato il 29 giugno dalla Sony Music Latin. Gli addetti ai lavori notano subito le particolarità dello stile di Maluma, che fonde il classico reggaeton con una musica urban style, a cui abbina testi cantati e rappati a tema amoroso. Durante una festa, Maluma conosce una ragazza che non riesce a fermarsi in preda all’alcol. All’indomani, il cantante non riesce a dimenticare la bellezza della donna, che però preferisce dimenticare quanto successo. Il video, girato nel distretto di Meatpacking a Manatthan ripercorre proprio i momenti più importanti di una festa, in cui la protagonista continua a bere fino a perdere il controllo.

“Vente pa’ ca”: Maluma e Ricky Martin per il tormentone dell’estate 2016

Nel 2016, dopo anni di silenzio, Ricky Martin decide di tornare a far ballare il mondo avvalendosi della collaborazione di Maluma. La collaborazione artistica tra il giovane prodigio colombiano e l’esperto cantante portoricano produce una delle hit estive del 2016, “Vente pa’ ca”: la voce pop di Ricky Martin si mescola perfettamente al ritmo “urban” che caratterizza la proposta musicale di Maluma. Contribuisce al successo del brano il tappeto musicale orecchiabile che segue il ritornello e scatena l’istinto ballerino. Dopo le prime due strofe, Ricky Martin lascia la scena a Maluma per una seconda parte del brano maggiormente ritmata, ma il testo è un inno unico alla bellezza della vita, alla spensieratezza e alla voglia di divertimento. Nel video, Ricky Martin e Maluma si incrociano per caso nella reception di un albergo in Florida e da lì parte l’idea di animare i party e far ballare tutti i protagonisti del video. In breve tempo, il video e il brano stesso scalano le classifiche e risultano essere tra i più visti e ascoltati dell’estate 2016, diventando un tormentone anche durante l’autunno e l’inverno successivi.

“Chantaje”, la collaborazione di Maluma con Shakira

Dopo il successo della collaborazione con Ricky Martin, Maluma cambia partner e collabora con Shakira in “Chantaje”, primo estratto dell’undicesimo album dell’artista colombiana, “El Dorado”. L’idea di un featuring nasce durante il remix di “La bicicleta”, brano che Shakira ha inciso con Carlos Vives. “Chantaje” è stato scritto e composto dai due artisti a Barcellona, nello studio di produzione di Shakira. L’intesa tra i due artisti colombiani è subito evidente e produce una hit destinata a scalare in fretta le classifiche e ad ottenere ben 27 dischi di platino e un disco di diamante in Francia. Allo stile urban tipico del reggaeton di Maluma si fondono le sonorità di un pop ricercato che hanno caratterizzato lo stile di Shakira sin dagli esordi. Anche per il videoclip è stata scelta Barcellona come location, dalle prime scene girate in un supermercato indiano con Shakira che porta a spasso un maialino e viene notata subito da Maluma. Dal retro del negozio, i due cantanti si spostano in altri ambienti, che sottolineano la sensualità di Shakira e che accompagnano il testo del brano, la riproduzione di un diverbio di coppia, tra riavvicinamenti e frasi pungenti nei confronti di uno spirito libero che diventa “puro chantaje”, un “puro ricatto”.

“Felices los 4”: reggeaton e tradimenti per Maluma

Nel 2017, Maluma produce il suo terzo album “F.A.M.E.” da cui è estratto come terzo singolo il 21 aprile “Felices los 4”. Al classico tappeto reggaeton si aggiunge un testo che ha fatto discutere: si parla di un giro amoroso a 4, tra due uomini e due donne, fatto di tradimenti e di frasi non dette, di un matrimonio in cui sia il marito che la moglie hanno un amante. Nonostante le polemiche per un testo facile da capire anche per coloro che non conoscono lo spagnolo, in breve tempo “Felices los 4” ottiene risultati importanti sia sulle piattaforme digitali che nelle radio, facendo concorrenza a “Despacito”. Il video vede lo stesso Maluma in compagnia dell’attore Wilmer Valderrama, già volto di NCIS e di una storia d’amore con Demi Lovato, e della modella Natalia Barulich, protagonista di un video con Britney Spears: sono loro i protagonisti di un contorto intreccio amoroso tra il bancone di un bar e le stanze di un albergo di lusso.

Maluma è “El perdedor” dopo una lite d’amore

Ad un anno dall’uscita di “Borro cassette”, su suggerimento di fan, Maluma decide di pubblicare come terzo singolo dell’album “Pretty boy, dirty boy” “El perdedor”, che ha da subito scalato le classifiche. Il brano è caratterizzato dal classico tappeto musicale del reggaeton e da un testo scritto da Maluma con JY, Kevin Mauricio Jimenez, Bryan Snaider Lezcano Chaverra e Miky la Sensa. In breve tempo “El perdedor” raggiunge la vetta in Colombia e in Messico e conquista la top ten delle classifiche di Billboard Latin. Il video aggiunge un ulteriore interpretazione al testo: il rapporto d’amore proibito tra un latino e la figlia di un poliziotto statunitense termina con un solo perdente. Maluma infatti canta di un ragazzo innamorato, che ha perso la testa per la ragazza, ma che non può più avvicinarla.