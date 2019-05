Madonna, il nuovo singolo è "Future"

Il nuovo singolo di Madonna è stato pubblicato alle prime luci del 17 maggio 2019 e s’intitola “Future”, una collaborazione fuori da ogni schema insieme a Quavo, membro fondatore dei Migos e anche autore solista.

Future feat. Quavo, il nuovo singolo di Madonna

È la seconda volta che Madonna e Quavo lavorano insieme per fare musica. Ricordiamo il successo della loro prima collaborazione, “Champagne Rosé”, brano inserito poi nel disco di debutto di Quavo in veste di solista ("Quavo Huncho"). Adesso è il momento di “Future”, brano prodotto da Madonna e Diplo, scritto dalla stessa Ms. Ciccone con Thomas Pentz, Brittany Talia Hazzard e Quavious Keyate Marshall. Nel testo della canzone, la regina del pop spiega con molta chiarezza la sua visione del futuro, facendone un monito per chi “adesso si trova qui ma non è destinato a rimanere”. Con una distinta nota reggae, “Future” si distingue da tutte le altre canzoni dell’album e, in generale, rappresenta un grosso salto sperimentale per Madonna, che ancora una volta si riconferma pioniera del pop che non ha paura di osare.

“Future” è il quarto singolo estratto dall’album “Madame X”: lo hanno preceduto “Medellìn feat. Maluma”, “I Rise” e “Crave feat. Swae Lee”. Il quinto singolo, “Dark Ballet”, è invece previsto in uscita per il 7 giugno.

Madame X

Il nuovo album di Madonna s’intitola “Madame X” ed è previsto in uscita per il 14 giugno 2019 per l’etichetta Interscope Records. Il disco segue “Rebel Heart”, del 2015, e porta con sé variopinte collaborazioni con artisti provenienti da ogni angolo del mondo. Parlando con i giornalisti, Madonna ha confessato qualche dettaglio sulla nuova release: «Il mio nuovo album è nato a Lisbona. Qui ho trovato la mia tribù e un mondo magico di musicisti incredibili che hanno rafforzato la mia idea che ci sia una connessione profonda che lega tutta la musica del mondo, come se questa fosse l’anima dell’universo». E poi ancora: «Madame X è un agente segreto che viaggia per il mondo. Cambia identità. Combatte per la libertà. Porta la luce nei luoghi bui. È una ballerina, una professoressa, un capo di Stato, una casalinga, una cavallerizza, una prigioniera, una studentessa, una madre, una bambina, una maestra, una suora, una cantante, una santa, una meretrice. Una spia nella casa dell’amore. Io sono Madame X».

Per celebrare questa grande uscita, Madonna ha inoltre annunciato il “Madame X Tour”, un percorso americano attraverso alcune delle città più importanti della musica che, nel 2020, proseguirà anche in Europa tra Lisbona, Parigi e Londra. Il tour comincia il 12 settembre a New York, presso il BAM Howard Gilman Opera House, e promette di sfidare, con i suoi numeri, quelli del tour da record del 2009 della star: “Sticky & Sweet” è rimasto nei registri come uno dei tour di artista femminile più remunerativo di sempre, con 408 milioni di dollari di fatturato. Se si guardano i dati complessivi, invece, il tour si trova al secondo posto, superato solo da “A Bigger Bang” Tour dei The Rolling Stones.