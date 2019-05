Era il 1964 quando i Beatles facevano il loro debutto nella televisione americana. L’evento storico, rimasto nella memoria di milioni di persone in tutto il mondo, avveniva all’Ed Sullivan Show, uno dei programmi più famosi di sempre del piccolo schermo a stelle e strisce.

Ieri sera i BTS sono stati ospiti del “Late Show” di Stephen Colbert in cui hanno ricreato l’esibizione di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison.

BTS: un fenomeno senza precedenti

La band sudcoreana, formatasi nel 2013, è composta da sette giovanissimi ragazzi che negli ultimi mesi stanno riscrivendo la storia della musica a livello mondiale. Infatti, il gruppo è riuscito a rompere i confini nazionali diventando un fenomeno mediatico a livello internazionale e stabilendo record su record.

Il 12 aprile 2019 è uscito “Map of the soul: Persona”, il nuovo disco di inediti che ha scalato le classifiche di mezzo mondo diventando l’album più venduto di sempre nella Corea del Sud con oltre tre milioni di copie in un solo mese, un risultato davvero stratosferico. Inoltre, il disco ha anche debuttato alla prima posizione della Billboard americana rendendola la seconda band di sempre ad avere tre lavori sul gradino più alto del podio nell’arco di dodici mesi, prima di loro soltanto i Beatles.

Nel corso degli anni i BTS hanno riscosso consensi in tutto il mondo anche da parte di grandi star internazionali, tra le quali Emma Stone (qui puoi trovare tutte le foto più belle dell’attrice) che si è detta una grande fan del gruppo.

I Bts nei panni dei Beatles

In questi giorni i BTS si trovano negli Stati Uniti d’America per la promozione di “Map of the soul: Persona” e ieri sera si sono resi protagonisti di una nuova pagina della televisione americana. Il gruppo è stato ospite del “Late Show” di Stephen Colbert in cui si è esibito con il nuovo singolo “Boy With Luv”, il cui video ufficiale con Halsey ha superato 290 milioni di visualizzazioni su YouTube in circa un mese.

La performance della band ha fatto il giro del mondo, infatti i BTS hanno ricreato l’iconica esibizione dei Beatles vestendosi con elegantissimi smoking neri e con le immagini in bianco e nero così da rendere il tutto ancora più vintage. Tantissimi i commenti entusiasti dei loro fan da ogni parte del mondo.