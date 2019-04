Emma Stone è una fan della band coreana BTS

Il grande fenomeno mediatico del momento? Sicuramente i BTS! Anno dopo anno, singolo dopo singolo e video dopo video la band si è imposta a livello mondiale come tra i più talentuosi astri in circolazione.

Nell’ultimo periodo abbiamo visto poche band, fatta eccezione delle Little Mix, imporsi nel panorama discografico, infatti la maggior parte di esse non è durata molto e non ha ottenuti grandi consensi.

Se l’era delle band sembrava quasi terminata con lo scioglimento delle Pussycat Dolls e dei One Direction, i BTS hanno portato nuova linfa vitale dopo aver infranto le barriere nazionali.

Emma Stone: ossessionata dal K-POP

Nel corso degli anni sono molte le star di Hollywood che hanno espresso apprezzamenti verso il gruppo che grazie a uno stile unico e arrangiamenti curati nei minimi dettagli hanno riscritto le regole della musica pop. Ora è la volta della bellissima Emma Stone, premio Oscar come “miglior attrice protagonista” per il film “La La Land” nel 2017 (qui tutte le foto più glamour dell'attrice).

L'artista americana, classe 1988, è una grande fan del K-Pop ma questa non è una novità. Infatti nel 2016 Emma parlò del genere musicale: “È più che eccellente, è la miglior cosa che abbia mai visto. Non so davvero come poterlo descrivere ma è qualcosa da cui diventi davvero dipendente”.

Emma Stone e BTS: finalmente insieme

Ora la passione di Emma sta per avvicinarla a uno dei gruppi più celebri. Infatti sabato 13 aprile l’artista condurrà il Saturday Night Live in cui saranno ospiti i BTS, formati da V, J-Hope, RM, Jin, Park Ji-min, Jeon Jung-kook e Suga.

Nelle scorse ore il canale YouTube della trasmissione ha pubblicato un divertente promo che ha subito ottenuto un grande successo social superando al momento 400.000 visualizzazioni e ottenendo più di 1.900 commenti.

Il filmato vede protagonista Emma Stone in grande fermento per l’arrivo del gruppo. La ragazza indossa una maglietta dedicata al gruppo ed è intenta a decorare lo studio con tantissimi poster della band come fosse un’adolescente, il risultato è davvero divertente!