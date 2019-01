Beatles, 50 anni fa l’ultimo concerto sul tetto di un palazzo

Era il 30 gennaio del 1969. I Beatles salivano a sorpresa sul tetto della Apple Corps, al civico 3 di Savile Row, a Londra, per quello che sarebbe stato il loro ultimo concerto. L’edificio era di proprietà dei “Fab Four”: lo avevano acquistato il 22 giugno del ’68 per 500 mila sterline. Era diventata sede dell’etichetta dopo poco più di una settimana. Ai piedi del palazzo, che si sviluppava su cinque piani, i fortunati che si trovavano da quelle parti ed erano stati attirati dalla musica. Che però aveva infastidito diversi residenti: questi chiamarono la Polizia, che arrivò interrompendo lo show. «Ricevemmo così tante proteste che dovemmo mandare qualcuno a controllare. Si scatenò una terribile ressa». L’esibizione fu ripresa dal regista Michael Lindsay – Hogg che la inserì nel docu-film del 1970 “Let It Be – Un giorno con i Beatles”.



Il concerto dei Beatles sul tetto della Apple Records



Furono 42 minuti di musica, con nove take e cinque canzoni. Non accadeva dal 1966. Il loro ultimo show insieme era stato a San Francisco. Il concerto iniziò e terminò sulle note di “Get Back” (che venne suonata anche una terza volta), a firma della coppia John Lennon e Paul McCartney. Insieme ai “Fab Four” c’era il tastierista Billy Preston. La band suonò anche “God Save the Queen”. Al termine del concerto, Lennon salutò il pubblico con una battuta ormai diventata celebre: «Vorrei ringraziare a nome del gruppo e di noi stessi. Spero che abbiamo superato l'audizione». La scaletta del concerto:

Get Back

I Want You (She’s So Heavy)

Get Back

Don’t Let Me Down

I’ve Got a Feeling

One After 909

Danny Boy

Dig a Pony

God Save the Queen

I’ve Got a Feeling

A Pretty Girl Is Like a Melody

Don’t Let Me Down

Get Back



La prima versione di “I’ve Got a Feeling”, insieme alle registrazioni di “One After 909” e di “Dig a Pony” furono inserite all’interno del disco “Let It Be”. Mentre una delle tre versioni di “Get Back” diventò parte dell’album “Anthology 3”. Infine, un montaggio delle due take di “Don’t Let Me Down” fu inclusa in “Let it Be… Naked”.

I Beatles: l’inizio e la fine della loro storia

I Beatles si formarono a Liverpool nel 1960. Ma la formazione che tutti noi conosciamo risale al 1962, con l’ingresso nella band di Ringo Starr al fianco di John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. Il primo disco dei “Fab Four” risale al 1963: si trattava di “Please Please Me”. Ne seguiranno altri dieci, di cui l’ultimo – “Let It Be” – uscì nel 1970, quando ormai i Beatles avevano già dichiarato conclusa la loro avventura insieme. Undici album, per un totale di oltre 600 milioni di copie vendute in tutto il mondo, di cui 178 milioni nei soli Stati Uniti d’America. La band si sciolse ufficialmente nel 1970. Il primo a manifestare l’intenzione di andarsene fu Paul McCartney, in una lettera inviata al Daily Mirror il 10 aprile di quell’anno. Ultimo atto della storia del gruppo più famoso di tutti i tempi.