Madonna: il titolo del nuovo album è “Madame X”

“Madame X”: è questo il titolo del nuovo album di inediti di Madonna. Il disco arriva dopo quattro anni dall’ultimo lavoro in studio di Mrs. Ciccone, “Rebel Heart”, pubblicato nel 2015. Ad annunciarlo è stata la stessa artista statunitense, tramite un video pubblicato sul suo canale Instagram ufficiale. Una clip accompagnata dalla didascalia «Welcome to the world of Madame X» e nel corso della quale Madonna ha spiegato proprio il perché di questo titolo: «Ho deciso di chiamare il mio prossimo disco “Madame X”. Madame X è un agente segreto che gira il mondo, cambia identità, lotta per la libertà e porta la luce nei luoghi oscuri».

“Madame X”: il nuovo album di Madonna

Del disco di Madonna finora si conoscono solo il titolo e alcune delle collaborazioni di cui la cantante si è avvalsa, mentre ancora niente è trapelato circa la sua data di uscita. Il ritorno della cantante statunitense con un nuovo album era atteso dai suoi fan di tutto il mondo e da mesi si rincorrevano voci circa il suo ritorno negli studi di registrazione: voci avvalorate dagli articoli di giornali inglesi, statunitensi e portoghesi. Indiscrezioni che quindi ora trovano una conferma ufficiale. È possibile che un’anticipazione del disco sarà suonata già nel corso dell’Eurovision Song Contest, in programma il 18 agosto a Tel Aviv, in Israele: evento per il quale Madonna ha confermato la sua presenza. Ancora nulla di ufficiale è poi stato comunicato in relazione alla tracklist. Tuttavia, secondo indiscrezioni il singolo di lancio del disco, in uscita a breve, dovrebbe intitolarsi “Indian Summer”: a rivelarlo sono stati alcuni quotidiani portoghesi, molto vicini all’artista che da qualche anno si è stabilita a Lisbona, per seguire il figlio calciatore. Potrebbe essere proprio “Indian Summer”, quindi, il singolo a essere cantato sul palco dell’Eurovision Song Contest: concorso internazionale, che vedrà Mahmood gareggiare per l’Italia.

I duetti di “Madame X”, il nuovo album di Madonna

Sono diverse le collaborazioni di cui Mrs. Ciccone ha deciso di avvalersi per il seguito di “Rebel Heart”, parte delle quali anticipate da lei stessa tramite i suoi canali social. È stata la stessa artista, infatti, a pubblicare su Instagram il video di una preghiera recitata da alcune donne di Capo Verde. «Una preghiera alla fine di una magica sessione di registrazioni. Sono così fortunata ad avere queste donne così forti nel mio album» la didascalia inserita come accompagnamento del video. Un altro duetto annunciato è poi quello con l’artista brasiliana Anitta, ritratta in una fotografia poi pubblicata ancora da Madonna sui social. E poi il musicista colombiano Maluma, ancora protagonista di un selfie su Instagram, accompagnato dalla didascalia «Stiamo cucinando un po’ di fuego qui», firmata da Madonna in persona. Insomma, dopo mesi di voci e indiscrezioni, finalmente il nuovo album di Madonna inizia a delinearsi con sempre maggiore chiarezza. I prossimi tasselli per completare il puzzle sono la data di uscita e la tracklist. E, sperano i fan della cantante, l’annuncio di un nuovo tour mondiale. Incognite che con ogni probabilità verranno svelate molto presto.