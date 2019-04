Nove immagini pubblicate sulla sua pagina Instagram, a comporre una grande “X”. Potrebbe essere il nuovo indizio sul prossimo album di inediti di Madonna, in uscita con ogni probabilità nei prossimi mesi. Un indizio che ha fatto scatenare subito i fan, che si sono lanciati in mille supposizioni, nonostante l’immagine sia stata pubblicata il primo aprile: il giorno per eccellenza dedicato agli scherzi.

“X”: l’indizio sul nuovo album di Madonna

Secondo alcuni fan, “X” potrebbe proprio essere il titolo del prossimo disco di inediti di Madonna. Secondo altri, “X” andrebbe letto come un numero romano, quindi il disco potrebbe uscire il 10: ma di quale mese? Infine, secondo altri ancora, quella “X” potrebbe semplicemente rappresentare un’incognita. Quindi, con la pubblicazione di quella grande immagine, Madonna si sarebbe semplicemente limitata ad anticipare che a breve annuncerà quello che i fan di tutto il mondo attendono da cinque anni: la pubblicazione di un nuovo disco di inediti.

Tutto quello che sappiamo sul nuovo album di Madonna

Il fatto che Madonna stia lavorando a della nuova musica è cosa ormai certa da tempo. A renderlo noto è stata lei stessa, con una serie di immagini e di video pubblicati sul suo profilo Instagram e che la vedevano impegnata in sala di registrazione con una serie di illustri colleghi. Risale proprio a una manciata di giorni fa la notizia sul primo singolo che dovrebbe essere estratto dal disco. E qui il condizionale è d’obbligo, poiché al momento si tratta solo di un’indiscrezione. La canzone dovrebbe chiamarsi “Indian Summer” e a dare la notizia sono stati alcuni quotidiani portoghesi, evidentemente molto vicini a Mrs. Ciccone che, per il momento - ma pare che presto tornerà a New York – vive a Lisbona, insieme al figlio. Sempre secondo alcune voci, Madonna potrebbe cantare il brano già nella prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Tel Aviv. Ma non è solo questo a essere trapelato finora sui prossimi progetti di Madonna. La cantante infatti ha già fatto ascoltare una breve parte di una canzone del disco, pubblicata come video su Instagram ed eseguita da un coro di donne di Capo Verde, intente a recitare una preghiera. «Una preghiera alla fine di una magica sessione di registrazioni. Sono così fortunata ad avere queste donne così forti nel mio album» la didascalia ad accompagnare il video. E poi i tanti duetti che già sono stati resi noti. Ci sarà l’artista colombiano Maluma, con cui Madonna si è fatta ritrarre in una fotografia, immediatamente condivisa su Instagram con la didascalia «Stiamo cucinando un po’ di fuego qui». E poi ci sarà la brasiliana Anitta: sempre protagonista di un’immagine poi postata sui social. Insomma, nulla è certo. Però se, come diceva Agatha Christie, tre indizi fanno una prova, le prove si sprecano sul nuovo disco di inediti di Madonna e non è fantasia ipotizzare che manchino veramente pochi giorni all’ufficializzazione della sua data di uscita e del suo titolo. Sarebbe questo il primo disco di Madonna dopo “Rebel Heart”, risalente al 2014.