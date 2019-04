Madonna, il nuovo singolo è “Indian Summer”?

Cinque anni sono lunghi. Ma l’attesa è tollerabile se la sua protagonista è la regina mondiale del pop: Madonna. L’uscita del nuovo album è in programma per il 2019. Sono tanti gli indizi che sono stati disseminati nel corso degli ultimi mesi. L’ultimo dei quali risponde al nome di “Indian Summer”. Sarebbe questo quindi il titolo della prima nuova canzone dell’artista statunitense, a ben cinque anni dall’uscita del suo ultimo disco di inediti, “Rebel Heart”, pubblicato nel 2014.

“Indian Summer”: il nuovo singolo di Madonna

Si intitola “Indian Summer” quello che si candida a essere il primo singolo estratto dal nuovo album di Madonna. L’indiscrezione ha iniziato a circolare sulle pagine dei più accreditati quotidiani portoghesi: proprio in Portogallo, infatti, la popstar si è trasferita negli ultimi anni, per seguire il figlio ingaggiato da una squadra di calcio del Paese. La notizia quindi è stata lanciata dai giornali portoghesi ma, com’era ampiamente preventivabile, subito ha iniziato a fare il giro del mondo. La canzone potrebbe essere presentata dal vivo già in occasione della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma quest’anno a Tel Aviv – fu Israele a trionfare lo scorso anno a Lisbona – e sul cui palco, dopo una lunga trattativa, si esibirà proprio Mrs. Ciccone.

Tutti gli indizi relativi al nuovo album di Madonna

Il nuovo album di Madonna è ancora avvolto in una coltre di mistero: in particolare, non si conoscono né il titolo, né la sua data di uscita, né la tracklist. Ma sono diversi gli indizi che nel corso dei mesi l’artista ha disseminato sul suo percorso, riuscendo a incuriosire i milioni di fan in tutto il mondo. A partire dallo stralcio di una traccia, condiviso come video sul suo profilo Instagram. A cantare era un coro di sole donne di Capo Verde, nella recitazione di una preghiera. E poi la didascalia: “Una preghiera alla fine di una magica sessione di registrazioni. Sono così fortunata ad avere queste donne così forti nel mio album”. Un post all’interno del quale Madonna aveva taggato anche l’autore e produttore portoghese Dino D’Santiago.

I duetti inseriti nel nuovo album di Madonna

Altro ruolo centrale all’interno del prossimo disco di Madonna sembra essere quello ricoperto dai duetti. Due, in particolare, sono quelli a essere stati resi noti fino a oggi. Resi noti, come sempre, tramite le pagine social della cantante. Ci sarà l’artista brasiliana Anitta, con cui Madonna si è fatta ritrarre in una fotografia, che ha immediatamente postato su Instagram. E poi ci sarà il cantautore colombiano Maluma, anche in questo caso immortalato in un’immagine dalla stessa popstar statunitense. “Stiamo cucinando un po’ di fuego qui” la didascalia a corredo della fotografia pubblicata sui social network. Alla pubblicazione del disco potrebbe seguire un tour mondiale per la presentazione dello stesso. Ma anche in questo caso si parla solo di indiscrezioni e di ipotesi, per quanto queste siano verosimili. Quel che sembra certo è che l’album si sta finalmente delineando e non dovrebbe mancare molto alla diffusione delle notizie ufficiali sulla sua uscita e sulle canzoni che comporranno la tracklist.