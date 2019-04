Irama in concerto a Milano: info e scaletta

Sta per terminare la prima tranche di date del “Giovani per sempre tour” 2019 di Irama. Dopo aver calcato i palchi del club più importanti d’Italia, il giovane cantautore chiuderà la tournée invernale in grande, con il concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano). L’appuntamento è per venerdì 5 aprile 2019. Dopo aver gareggiato tra i big della 69ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “La ragazza con il cuore di latta”, Irama ha collezionato sold out su sold out e il suo album “Giovani” è stato certificato disco di platino. Un 2019 iniziato nel migliore dei modi e un tour estivo in arrivo a partire dal mese di giugno. Nel frattempo, ecco tutte le informazioni utili per arrivare preparati al concerto milanese.

Irama al Forum di Assago: info e orari

Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2019 (in cui si è classificato al settimo posto), Irama ha dato il via al “Giovani per sempre tour”. La tournée è iniziata il 28 febbraio 2019 con una doppia data al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino), per poi proseguire nei club e palazzetti di tutta Italia fino ad arrivare al grande spettacolo in programma venerdì 5 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Lo show ha già registrato il sold out, per cui non saranno disponibili ulteriori biglietti in cassa né sui circuiti di vendita autorizzati. Il soundcheck VIP (riservato ai possessori dei biglietti VIP pack) inizierà alle ore 18:30, mentre per tutti gli altri spettatori l’apertura delle porte è prevista dalle ore 19:00. L’orario di inizio del live di Irama è fissato alle 21:00. Consigliamo comunque di visitare i social di Vivo Concerti, organizzatori del concerto, per conferma degli orari ufficiali. Il Mediolanum Forum si trova in via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, provincia di Milano. La struttura è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici: fermata metro dedicata - Assago Milanofiori Forum, linea M2 (verde).

La scaletta del concerto

Durante i concerti del tour 2019, Irama ha presentato al pubblico le nuove canzoni degli ultimi album “Giovani” e “Giovani per sempre”. Quest’ultimo è una nuova riedizione del precedente disco, con l’aggiunta di quattro ulteriori brani: il singolo sanremese “La ragazza con il cuore di latta”, “Non mollo mai (reload)” in featuring con Vegas Jones & The Kolors, “Icaro” in collaborazione con Mr. Rain e “Bella e rovinata (unplugged)”. Oltre ai pezzi contenuti nelle ultime uscite, Irama porterà sicuramente in scena anche le sue hit e canzoni di maggior successo, come “Nera”, tormentone estivo 2018 triplo disco di platino, e “Un giorno in più”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante le precedenti date del “Giovani per sempre tour”. Ovviamente i brani presentati al concerto di Milano potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista.