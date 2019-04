Il momento d'oro di Elisa: dopo la canzone per Dumbo diventa una Barbie

Dopo la soddisfazione con Disney, la consacrazione con Barbie. È un momento d’oro per Elisa, che da una parte interpreterà il brano portante della colonna sonora del «Dumbo» di Tim Burton e dall’altra «presterà» le proprie sembianze per la creazione di una bambola a lei dedicata.

Il look della vittoria al 51esimo Festival di Sanremo

In occasione del suo 60esimo compleanno, infatti, l’azienda produttrice delle Barbie ha voluto celebrare quelle donne della contemporaneità - provenienti da diversi campi e da altrettanti background - che sono state in grado di cambiare le regole e puntare oltre.

Tra queste, è stata scelta anche l’interprete triestina, in quanto portatrice di valori positivi tali da rappresentare una fonte di ispirazione per tutte le bambine. Italiane, ma non solo.

In particolare, la bambola indosserà i medesimi vestiti che la cantante aveva nel 2001, quando, sul palco della 51esima edizione del Festival di Sanremo, trionfò con il brano «Luce (Tramonti a Nord-Est)»: maglia girocollo e pantaloni bianchi, con i capelli corvini lunghi fino a metà schiena.

Il tour 2019 nei teatri: date e informazioni

Elisa, nel frattempo, è impegnata con un tour nei principali teatri d’Italia: un’occasione per presentare al pubblico le nuove canzoni contenute nel suo ultimo album («Diari aperti») e per riascoltare allo stesso tempo anche quei brani che ne hanno segnato la luminosa carriera.

Non a caso, quasi tutti i concerti in programma sono sold out, ma resta ancora qualche data per cui è possibile acquistare i biglietti su circuito Ticketone, a partire da un prezzo di 39 euro. Di seguito, tutte le date mancanti della tournée:

• 25 marzo Catania, Teatro Metropolitan (sold out)

• 27 marzo Roma, Auditorium Parco della Musica

• 28 marzo Roma, Auditorium Parco della Musica

• 30 marzo Napoli, Teatro Augusteo (sold out)

• 31 marzo Napoli, Teatro Augusteo (sold out)

• 2 aprile Milano, Teatro degli Arcimboldi (sold out)

• 3 aprile Milano, Teatro degli Arcimboldi (sold out)

• 4 aprile Milano, Teatro degli Arcimboldi (sold out)

• 6 aprile Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli (sold out)

• 7 aprile Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli (sold out)

• 9 aprile Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli (sold out)

• 11 aprile Padova, Gran Teatro Geox (sold out)

• 12 aprile Padova, Gran Teatro Geox (sold out)

• 13 aprile Padova, Gran Teatro Geox (sold out)

• 15 aprile Parma, Teatro Regio (sold out)

• 16 aprile Brescia, Gran Teatro Morato (sold out)

• 17 aprile Brescia, Gran Teatro Morato (sold out)

• 19 aprile Trieste, Politeama Rossetti (sold out)

• 20 aprile Trieste, Politeama Rossetti (sold out)

• 23 aprile Reggio Emilia, Teatro Romolo Vitali (sold out)

• 24 aprile Reggio Emilia, Teatro Romolo Vitali (sold out)

• 26 aprile Bergamo, Teatro Creberg (sold out)

• 27 aprile Bergamo, Teatro Creberg (sold out)

• 29 aprile Cesena, Carisport (sold out)

• 30 aprile Cesena, Carisport (sold out)

• 2 maggio Bologna, Teatro Europauditorium (sold out)

• 3 maggio Bologna, Teatro Europauditorium (sold out)

• 4 maggio Bologna, Teatro Europauditorium (sold out)

• 6 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi (sold out)

• 7 maggio Milano, Teatro degli Arcimboldi (sold out)

• 9 maggio Palais Saint Vincent, Saint Vincent (sold out)

• 11 maggio Firenze, Teatro Verdi (sold out)

• 12 maggio Firenze, Teatro Verdi

• 14 maggio Genova, Teatro Carlo Felice (sold out)

• 17 maggio Sassari, Teatro Comunale (sold out)

• 18 maggio Cagliari, Fiera

• 19 maggio Cagliari, Fiera

• 22 maggio Bari, Teatro Team

• 24 maggio Roma, Auditorium Parco della Musica

• 25 maggio Roma, Auditorium Parco della Musica

• 27 maggio Torino, Auditorium del Lingotto (sold out)

• 28 maggio Padova, Gran Teatro Geox (sold out)

• 30 maggio Bergamo, Teatro Creberg (sold out)

• 31 maggio Trieste, Teatro Rossetti (sold out)