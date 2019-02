Dumbo, il nuovo trailer del live action di Tim Burton

Disney ha pubblicato il nuovo trailer del remake del grande classico del cinema d’animazione, che mostra nuovi dettagli sulle avventure del simpatico elefante in grado di volare.

A pochi mesi dall’uscita nelle sale de Il ritorno di Mary Poppins, Disney procede nel “restyling” dei suoi grandi classici con il remake live action di Dumbo, diretto dall’immaginifico Tim Burton e in uscita nei cinema italiani giovedì 28 marzo.



Il nuovo trailer di Dumbo di Tim Burton rivela nuovi dettagli sulle avventure del simpatico elefantino con le orecchie “oversize”, ma in grado di volare. E aumenta l’attesa per questo nuovo remake Disney, a cui seguiranno nel solo 2019 i live action di Aladdin e Il re leone.



Protagonista assoluto del film sarà ovviamente l’elefantino ricreato in computer graphic, ma sono molti gli attori in carne e ossa coinvolti nel progetto, a partire da Colin Farrell nei panni di Holt Farrier, un uomo chiamato assieme ai due figli a occuparsi di un cucciolo nato in un circo, dalle caratteristiche a dir poco peculiari.



Il proprietario del circo, Max Medici (Danny De Vito), è infatti preoccupato dalle orecchie sproporzionate dell'elefantino. Ma quando si scopre che Dumbo, proprio grazie a queste orecchie, è in grado di volare, si fa persuadere dall’imprenditore V.A. Vandeverde (Michael Keaton) a renderlo la star di un nuovo straordinario circo, Dreamland, assieme alla trapezista Colette Marchant (Eva Green). Sarà però lo stesso Holt a capire che, dietro la facciata festosa di Dreamland, si celano alcuni inquietanti segreti.



Riuscirà il remake di Tim Burton a ricreare la magia del film d’animazione del 1941? È ancora presto per dirlo, ma il nuovo trailer di Dumbo promette molto bene. L’appuntamento in sala è per il 28 marzo…