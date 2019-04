Fedez in concerto a Montichiari: info e scaletta

Fedez ha dato il via al suo tour 2019 nei palazzetti più importanti d’Italia: dopo le date di Firenze, Torino e Bologna, il rapper milanese arriverà in concerto il 23 marzo al PalaGeorge di Montichiari (Brescia). La tournée è a supporto del nuovo album “Paranoia Airlines”, uscito lo scorso 25 gennaio per Sony Music. Il disco è composto da 16 tracce e vari featuring, con cui Fedez si è messo alla prova di fronte a generi apparentemente molto distanti tra loro: la trap e il rap nei brani con Trippie Redd e Tedua, Dark Polo Gang e Emis Killa, il pop a tinte dance di Zara Larsson e Annalisa, il cantautorato con LP. Ecco tutte le informazioni utili per arrivare preparati al concerto di Fedez, scaletta compresa.

Fedez al PalaGeorge di Montichiari (BS): info e biglietti

È decollato il “Paranoia Airlines tour” 2019 di Fedez, partito lo scorso 15 marzo da Firenze per poi fare tappa nei palazzetti di tutta Italia con ultima data a Conegliano il 14 aprile. Il prossimo concerto del rapper milanese si terrà sabato 23 marzo al PalaGeorge di Montichiari (BS). L’orario di apertura delle porte è fissato per le 19:00, mentre il live inizierà alle ore 21:00. I biglietti per alcuni settori sono ancora acquistabili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo è di 50 euro + diritti di prevendita per i posti in tribuna numerata e di 65 euro + d.p. per la tribuna frontale numerata (già sold out i posti parterre e in tribuna con visibilità limitata). Si ricorda che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente. Per i super fan di Fedez è disponibile anche un VIP package che include: un biglietto di 1° settore numerato, accesso anticipato alla venue, meet & greet con l’artista, personale dedicato, welcome drink pre-show e gadget omaggio. Il prezzo del VIP Package è di 265 euro + diritti di prevendita. Il PalaGeorge si trova in via Giovanni Falcone 24 a Montichiari, provincia di Brescia.

La scaletta del concerto

Durante il tour 2019 Fedez presenterà al pubblico le canzoni del suo nuovo album “Paranoia Airlines”, uscito lo scorso 25 gennaio per Sony Music. Per il concerto di Montichiari (BS), il rapper porterà sicuramente in scena i singoli che hanno anticipato il disco, così come altre canzoni che ne fanno parte: “Prima di ogni cosa”, “Che c***o ridi”, “Holding out for you” (in featuring con Zara Larsson), ma anche “Amnesia”, “Così” e la title track “Paranoia Airlines”. Nello show non potranno mancare anche le hit che hanno segnato la carriera di Fedez come “Magnifico” e “L’amore eternit” oltre a “Italiana”, “Vorrei ma non posto” e “Senza pagare” (brani frutto della collaborazione con J-Ax). Di seguito la scaletta seguita da Fedez durante i precedenti concerti del tour. Le canzoni presentate sul palco a Montichiari potrebbero subire delle variazioni secondo le scelte dell’artista.