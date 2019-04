Tom Walker, album e tour in arrivo: le date italiane

Forte del successo riscosso dai suoi singoli, Tom Walker è pronto per la pubblicazione dell’album d’esordio “What a time to be alive”, in uscita venerdì 1 marzo 2019. Il cantautore scozzese partirà poi per un tour europeo che farà tappa in Italia per due date estive: il 23 giugno in occasione del Rumors Festival presso il Teatro Romano di Verona e il 24 giugno alla Corte degli Agostiniani di Rimini all’interno della manifestazione musicale malatestiana “Percuotere la mente”.

Tutto sul debut album “What a time to be alive”

Singolo dopo singolo Tom Walker si è fatto conoscere al pubblico riscuotendo un successo internazionale. Con “Leave a light on” il cantautore ha conquistato l’airplay radiofonico italiano per mesi, posizionandosi al primo posto su iTunes in 16 Paesi con 1 milione e 800 mila copie vendute nel mondo e 140 milioni di streaming su Spotify. Il brano è stato scritto in pochissimo tempo, insieme al produttore Steve Mac (già al lavoro anche con i Clean Bandit, Pink e Ed Sheeran): «Abbiamo scritto "Leave A Light On" in circa cinque ore. È uno dei testi più reali che abbia mai scritto: parla di un mio amico che, per un momento, ha perso la retta via e contemporaneamente anche di un momento brutto che stavo vivendo perché era venuto a mancare un mio familiare. Ho scritto questa canzone per fargli capire che io c'ero, volevo essere di conforto in questo periodo triste». Tom Walker è ora pronto a consolidare il suo successo con la pubblicazione dell’album di debutto “What a time to be alive”. Il titolo del disco è tratto da una canzone d’amore dello stesso cantautore, “Blessings”, e racchiude in sé l’ottimismo di fondo che permea questa raccolta di 12 tracce. L’album d’esordio è stato anticipato dai brani “Angels”, “My way” e “Just you and I”, oltre che dal già ampiamente conosciuto singolo “Leave a light on”. Di seguito la tracklist completa di “What a time to be alive”:

Angels Leave a light on Not giving in How can you sleep at night? Now you’re gone (feat. Zara Larsson) My way Blessings Cry out Dominoes Fade away Just you and I The show

Le date italiane del tour 2019

Tom Walker si prepara per il suo ritorno in Italia, fresco della collaborazione con Marco Mengoni per il singolo “Hola (I Say)”, presentato live in duetto alla finale di X Factor 2018 e sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore britannico farà tappa in Italia per due date estive: il 23 giugno al Rumors Festival presso il Teatro Romano di Verona e il 24 giugno alla Corte degli Agostiniani di Rimini in occasione di “Percuotere la mente”. I biglietti per entrambi i concerti saranno disponibili su circuito Ticketone a partire dalle ore 10:00 di venerdì 1 marzo. Il prezzo di questi due live è di 25 € + diritti di prevendita. Durante l’intero tour 2019 Tom Walker presenterà al pubblico le canzoni del suo nuovo album in uscita “What a time to be alive”.