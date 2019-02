Sanremo 2019, Marco Mengoni tra i superospiti

Il Festival di Sanremo 2019 avrà tra i superospiti anche Marco Mengoni. Il cantante laziale è stato visto in città per le prove in vista della sua esibizione sul palco del teatro Ariston. Per lui sarà un ritorno graditissimo per festeggiare i 10 anni di carriera. Nel 2010 ha partecipato con “Credimi Ancora” arrivando terzo, mentre tre anni dopo ha conquistato la vittoria con la hit “L’essenziale”. L’ultima partecipazione di Marco Mengoni è dell’edizione 2014 dove ha partecipato come superospite reinterpretando “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo. Lo stesso cantante ha annunciato la sua presenza al Festival con un video dove venivano ripercorse tutte le sue esibizioni sul palco dell’Ariston e poi con un brevissimo messaggio di ringraziamento: «Dopo l’Atlantico Fest è tempo di andare in Riviera. Grazie per avermi invitato». Marco Mengoni si aggiunge a Luciano Ligabue, Andrea Bocelli, che per l’occasione arriverà accompagnato dal figlio Matteo, Antonello Venditti, Elisa, Giorgia e Alessandra Amoroso. Una lista di superospiti tutta italiana per celebrare il festival canoro più importante del Paese.

Il successo dell'album Atlantico

Marco Mengoni ha presentato in Spagna il suo ultimo album “Atlantico”. In Italia la sua ultima fatica discografica ha già conquistato il disco di platino trascinato dai singoli “Voglio”, “Buona Vita” e soprattutto “Hola (I Say)” in collaborazione con Tom Walker. Per il disco, Marco Mengoni ha collaborato con alcuni dei musicisti più importante del panorama nazionale e internazionale, tra cui Takagi & Ketra, Mauro Pagani, El Guincho e i Rudimental, Tom Walker, Adriano Celentano, Vanessa da Mata e i Selton. All’interno dell’album, Mengoni fa una serie di dediche a personaggi che hanno lasciato un segno nel suo bagaglio culturale, tra cui Amalia Rodriguez, regina del Fado, ma anche a Frida Kahlo e Mohammad Ali, che il cantante ha scoperto essere un pioniere del rap.

Il tour di Marco Mengoni

In primavera partirà anche il tour che arriverà in Italia dal 27 aprile con la tappa di Torino. Un calendario aggiornato ben tre volte con quattro date a Milano, tre a Roma e altre tre all’Arena di Verona. In tutto saranno 25 gli spettacoli in un mese con atto finale all’Unipol Arena di Bologna. Il tour partirà con un’anteprima europa dall’8 al 17 aprile con cinque live a Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid. Poi salirà sui palchi dei palasport in Italia. Questo il calendario aggiornato: