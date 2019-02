Eros Ramazzotti in concerto a Mantova: info e scaletta

Dopo la straordinaria partecipazione al sessantanovesimo Festival di Sanremo, meta che ha celebrato 35 anni di carriera iniziati proprio lì, sullo stesso palco, Eros Ramazzotti è pronto per il suo World Tour. Non solo un evento globale, ma anche un omaggio alla sua ultima fatica discografica, “Vita Ce n’è”. E tutto comincia a Mantova.

Eros Ramazzotti a Mantova: info e scaletta

Appuntamento per le ore 21:00 (i cancelli aprono due ore prima) al Palabam di Mantova, in via Melchiorre Gioia 3. I biglietti per il concerto di debutto del “Vita Ce n’è World Tour” sono ancora disponibili nelle seguenti fasce di prezzo:

Primo anello numerato: 38,25 euro



Secondo Anello Numerato: 69 euro



Parterre in piedi: 57,50 euro



Trattandosi della tappa zero di un tour così esteso, è difficile fare previsioni sulla scaletta del concerto di Eros Ramazzotti al Palabam. Si prevede che nel ricco elenco di canzoni saranno presenti alcuni dei capisaldi della sua discografia storica e, naturalmente, i grandi successi estratti dall’ultimo disco, “Vita ce n’è”. Ci aspettiamo di poter ascoltare dal vivo grandi hit come “Terra Promessa”, “Se bastasse una canzone”, “Più bella cosa”, “Fuoco nel fuoco”, “Un’emozione per sempre” e, naturalmente, i singoli del disco “Per le strade una canzone” (scritta con Luis Fonsi), “In primo piano” e “Vita ce n’è”.

“Vita ce n’è World Tour 2019” è prodotto da Radiorama in collaborazione con Vertigo. Sul palco con Eros Ramazzotti ci saranno alcuni musicisti d’eccezione, tra cui Luca Scarpa (pianoforte), Giovanni Boscariol (tastiere), Paolo Costa (basso), Giorgio Secco (chitarra), Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore (batteria) e Scott Paddock (sax).

Il successo di Vita Ce n’è

300 mila biglietti venduti per più di 70 date e avanti così per il “Vita ce n’è World Tour 2019”, che toccherà alcune delle città più importanti del mondo. Le prove generali sono già cominciate e tutto sembra pronto per un successo globale: «Dal 18 iniziamo le prove per #vitacenèworldtour 2019,» scrive Eros sui social, «Pronti per mettere in “bolla” questa nuova bellissima esperienza con tutti voi, senza dimenticare che quest’anno scoccano i 35 anni da “Terra Promessa”. Come vola il tempo». Il quattordicesimo disco di Ramazzotti è stato pubblicato il 23 novembre 2018 per l’etichetta Universal ed è già disco di Platino FIMI, avendo anche raggiunto la vetta delle classifiche italiane e svizzere.

Il tour mondiale

Ecco il calendario integrale delle date del World Tour 2019 di Eros Ramazzotti annunciate fino a questo momento:

FEBBRAIO:

14 febbraio, Mantova, Palabam

17 febbraio, Munich, Olympiahalle

20 febbraio, Koln, Lanxess Arena

22 febbraio, Luxembourg, Rock Hall

25 febbraio, Stuttgart, Schleyerhalle

MARZO:

2 Torino, Pala Alpitour

5 Milano, Mediolanum Forum

6 Milano, Mediolanum Forum

8 Milano, Mediolanum Forum

9 Milano, Mediolanum Forum

12 Roma, Palalottomatica

13 Roma, Palalottomatica

15 Roma, Palalottomatica

16 Roma, Palalottomatica

19 Lyon, Le Halle Tony Garnier

21 Madrid, Palacio Vista Alegre

23 Barcelona, Palau St. Jordi

25 Zurich, Hallenstadion

28 Paris, Accorshotel Arena

31 Brussels, Forest National

APRILE:

1 aprile, Brussels, Forest National

3 aprile, Amsterdam, Ziggo Dome

5 aprile, London, Eventim Apollo

7 aprile, Marseille, Le Dome

9 aprile, Geneva, Arena

11 aprile, Leipzig, Arena

13 aprile, Mannheim, Arena

15 aprile, Vienna, Stadthalle

MAGGIO:

14 maggio, Guadalajara, Auditorium Telmex

16 maggio, Mexico City, Auditorio Nacional

18 maggio, Monterrey, Banamex Auditorium

21 maggio, Los Angeles, Greek Theatre

24 maggio, Miami, American Airlines Arena

28 maggio, Panama City, Teatro Anayansi

31 maggio, Sao Paulo, Espacio Das Americas

GIUGNO:

2 giugno, Rio De Janeiro, Vivo Rio

5 giugno, Santiago Del Chile, Movistar Arena

8 giugno, Buenos Aires, Luna Park

13 giugno, Laval, Place Bell

15 giugno, Toronto, Scotland Bank Arena

18 giugno, New York, Radio City Music Hall

20 giugno, Philadelphia, Metropolitan Opera House

22 giugno, Boston, Boch Center Wang Theatre

26 giugno, Chicago, Rosemont Theatre

LUGLIO:

13 luglio, Bastia, Festival Festa Maió

16 luglio, Lucca, Lucca Summer Festival

18 luglio, Nichelino (To), Stupinigi Sonic Park

24 luglio, Las Palmas, Gran Canaria Arena

27 luglio, Klagenfurt, Woethersee Stadium

29 luglio, Colmar, Foire Aux Vins D‘Alsace

31 luglio, Carcassonne, Festival De Carcassonne

AGOSTO:

3 agosto, Taormina (Me), Teatro Antico

4 agosto, Taormina (Me), Teatro Antico

6 agosto, Taormina (Me), Teatro Antico

15 agosto, Opatija, Festival Opatija

SETTEMBRE:

11 settembre, Verona, Arena di Verona

12 settembre, Verona, Arena di Verona

14 settembre, Verona, Arena di Verona

24 settembre, Belgrade, Stark Arena

27 settembre, Athens, Faliro Pavilion

30 settembre, Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena

OTTOBRE: