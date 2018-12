Eros Ramazzotti: prima data del World Tour "Vita ce n'è" a Mantova

Dopo una lunga attesa, Eros Ramazzotti fa ai suoi fan un ultimo regalo di Natale, annunciando l’attesissima data zero del suo tour mondiale “Vita ce n’è”. Ecco tutte le info sull’evento e su come accaparrarsi i biglietti migliori.

Vita Ce N’è World Tour: tutte le info sulla data zero

Eros Ramazzotti ha diffuso l’attesissima notizia della data zero del suo tour sfruttando i social media. Su Instagram, ha scritto: «Organizzare un tour richiede mesi e mesi di preparazione ed un lungo periodo di prove musicali e tecniche per impostare al meglio lo spettacolo… Quest’anno, abbiamo deciso di preparare il "Vita Ce N’è World Tour" a Mantova, la data zero sarà il 14 febbraio».

Appuntamento, dunque, il 14 febbraio 2019 al Palabam di Mantova per la prima tappa del tour mondiale di Eros Ramazzotti. I biglietti sono già disponibili, a partire dalle 10:00 del 21 dicembre 2018, sui classici circuiti di prevendita, come TicketOne. I biglietti della data zero partono da 57,50€ per il parterre in piedi, e arrivano a 86,25€ per il primo anello numerato. Per motivi di bagarinaggio, non sarà possibile acquistare più di 6 biglietti per account.

Eros Ramazzotti porterà sul palco alcuni dei brani che lo hanno reso una celebrità, e con cui ha conquistato un posto nel cuore di milioni di ascoltatori nel corso dei suoi 30 anni di carriera, più qualche speciale estratto dal nuovo album, “Vita Ce N’è”, uscito il 23 novembre 2018 in oltre 100 paesi, in lingua italiana e spagnola. Il disco ha debuttato al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti della settimana e lì è rimasto, ottenendo risultati eccellenti anche in Austria, Svizzera, Belgio e Spagna.

“Vita Ce n’è World Tour” è prodotto da Radiorama in collaborazione con Vertigo. Sul palco con Eros Ramazzotti, ci saranno alcuni musicisti d’eccezione: Luca Scarpa (pianoforte), Giovanni Boscariol (tastiere), Paolo Costa (basso), Giorgio Secco (chitarra), Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore (batteria) e Scott Paddock (sax).

Gli altri appuntamenti del World Tour

Ecco tutti gli appuntamenti del “Vita Ce n’è World Tour” di Eros Ramazzotti annunciati fino a questo momento:

FEBBRAIO:

14 febbraio, Mantova, Palabam

17 febbraio, Munich, Olympiahalle

20 febbraio, Koln, Lanxess Arena



22 febbraio, Luxembourg, Rock Hall



25 febbraio, Stuttgart, Schleyerhalle

MARZO:

2 Torino, Pala Alpitour



5 Milano, Mediolanum Forum



6 Milano, Mediolanum Forum



8 Milano, Mediolanum Forum



9 Milano, Mediolanum Forum



12 Roma, Palalottomatica



13 Roma, Palalottomatica



15 Roma, Palalottomatica



16 Roma, Palalottomatica



19 Lyon, Le Halle Tony Garnier



21 Madrid, Palacio Vista Alegre



23 Barcelona, Palau St. Jordi



25 Zurich, Hallenstadion



28 Paris, Accorshotel Arena



31 Brussels, Forest National

APRILE:

1 aprile, Brussels, Forest National



3 aprile, Amsterdam, Ziggo Dome



5 aprile, London, Eventim Apollo



7 aprile, Marseille, Le Dome



9 aprile, Geneva, Arena



11 aprile, Leipzig, Arena



13 aprile, Mannheim, Arena



15 aprile, Vienna, Stadthalle

MAGGIO:



14 maggio, Guadalajara, Auditorium Telmex



16 maggio, Mexico City, Auditorio Nacional



18 maggio, Monterrey, Banamex Auditorium



21 maggio, Los Angeles, Greek Theatre



24 maggio, Miami, American Airlines Arena



28 maggio, Panama City, Teatro Anayansi



31 maggio, Sao Paulo, Espacio Das Americas

GIUGNO:



2 giugno, Rio De Janeiro, Vivo Rio



5 giugno, Santiago Del Chile, Movistar Arena



8 giugno, Buenos Aires, Luna Park



13 giugno, Laval, Place Bell



15 giugno, Toronto, Scotland Bank Arena



18 giugno, New York, Radio City Music Hall



20 giugno, Philadelphia, Metropolitan Opera House



22 giugno, Boston, Boch Center Wang Theatre



26 giugno, Chicago, Rosemont Theatre

LUGLIO:



13 luglio, Bastia, Festival Festa Maió



16 luglio, Lucca, Lucca Summer Festival



18 luglio, Nichelino (To), Stupinigi Sonic Park



24 luglio, Las Palmas, Gran Canaria Arena



27 luglio, Klagenfurt, Woethersee Stadium



29 luglio, Colmar, Foire Aux Vins D‘Alsace



31 luglio, Carcassonne, Festival De Carcassonne

AGOSTO:



3 agosto, Taormina (Me), Teatro Antico



4 agosto, Taormina (Me), Teatro Antico



6 agosto, Taormina (Me), Teatro Antico



15 agosto, Opatija, Festival Opatija

SETTEMBRE:



11 settembre, Verona, Arena di Verona



12 settembre, Verona, Arena di Verona



14 settembre, Verona, Arena di Verona



24 settembre, Belgrade, Stark Arena



27 settembre, Athens, Faliro Pavilion



30 settembre, Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena

OTTOBRE: