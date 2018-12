Eros Ramazzotti, in arrivo l'album "Vita ce n'è" e un tour

Eros Ramazzotti torna sulle scene musicali con un nuovo album, intitolato “Vita ce n’è” , in uscita il 23 novembre. A comunicarlo con una diretta su facebook, è stato lo stesso cantautore romano, che ha annunciato anche l’inizio di un tour mondiale in partenza il 17 febbraio da Monaco.

Il nuovo album

“Vita ce n’è” arriva a tre anni di distanza da “Perfetto”, ultimo album di inediti di Ramazzotti, e uscirà in italiano e spagnolo per il mercato latino. Il disco, sul quale il cantautore è a lavoro da circa un anno e mezzo, sarà disponibile nelle versioni standard, deluxe, doppio vinile e cofanetto. Resa nota anche la copertina dell’opera, che ritrae il musicista su uno sfondo giallo sotto una pioggia battente. Per l’importante annuncio, l’interprete di “Cose della vita”, è stato il primo artista in Italia ad utilizzare ‘'Premiere'’ , funzione da poco lanciata da Facebook nel nostro Paese.

Il tour

Il tour parte il 17 febbraio a Monaco e prosegue il 20 febbraio a Koln, il 22 febbraio a Lussemburgo, 25 febbraio a Stoccarda. Poi la tranche italiana nei palasport: 2 marzo Torino, 5, 6, 8 e 9 Milano, 12, 13, 15 e 16 Roma, 16 Lione, 21 Madrid, 23 Barcellona, 25 Zurigo, 28 Parigi, 31 e 1 aprile Bruxelles. Ad aprile Ramazzotti sarà il 3 ad Amsterdam, il 5 a Londra, il 7 a Marsiglia, il 9 a Ginevra, l'11 a Lipsia, il 13 a Mannheim, il 15 a Vienna. A maggio e giugno il tour toccherà nord e sud America, per tornare in autunno in Europa.