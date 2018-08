Tutto quello che sappiamo sul nuovo album di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti sta ultimando i lavori per il suo ultimo album. La notizia è stata data direttamente dall’artista tramite il suo account Instagram ufficiale: Eros, infatti, ha pubblicato una foto che lo ritrae in studio con la sua crew e la scritta “Siamo agli sgoccioli”. Che il cantante stesse lavorando a un nuovo disco si sapeva da tempo, ma nulla è finora trapelato su titolo e data di uscita. Stando alle ultime indiscrezioni però, l’album dovrebbe uscire in autunno, mentre il titolo potrebbe essere “Grande”.

Un album e un tour mondiale

Il nuovo album di Eros Ramazzotti è il seguito di “Perfetto”, il disco uscito tre anni fa. Tutto è pronto: l’artista sta apportando solo gli ultimi ritocchi alle canzoni, affinché ogni cosa sia come deve essere. Sempre secondo i rumors che circolano in queste ore sul web, insieme all’album arriverà anche una tournée mondiale, il “Perfetto World Tour”. Eros Ramazzotti, infatti, non è famoso solo in Italia: è uno dei cantanti nostrani più apprezzati all’estero e ha fan in tutto il mondo.

La carriera di Eros Ramazzotti

Da quando Eros Ramazzotti ha avviato la sua carriera di cantante ha venduto 60 milioni di dischi in tutto il mondo. Vanta numerose collaborazioni con i big della musica internazionale, tra cui Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin e Joe Cocker.

Di origini umili, Eros Ramazzotti ha preso la passione della musica dal padre, anch’egli musicista. Il successo è arrivato nel 1984, grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con lo storico brano “Terra promessa”. Con questo brano Eros Ramazzotti ha vinto nella sezione giovani. Ed è sempre grazie a questa canzone se si è fatto conoscere anche fuori dall’Italia. Eros, infatti, ne aveva realizzato una versione dance e si è iniziato a esibire davanti a pubblici di nazionalità diversa. Nel 1985 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo: il brano “Una storia importante” è arrivato sesto, ma è un trionfo planetario. L’album che contiene il singolo, “Cuori agitati”, è stato infatti pubblicato anche in spagnolo (come quello successivo, “Nuovi eroi”.

L’uscita di “Perfetto”

Sono quattordici gli album in studio realizzati da Eros Ramazzotti. “Perfetto”, l’ultimo disco, è il frutto del lavoro di due anni: al suo interno ci sono collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di Mogol, Francesco Bianconi, Federico Zampaglione e Pacifico. Ha venduto oltre 50mila copie ed è stato certificato disco di platino dalla FIMI. Nel 2017, invece, è uscito “Eros Duets”, un album che raccoglie i duetti realizzati da Eros Ramazzotti con star come Tina Turner, Giorgia, Anastacia, Ricky Martin, Cher, Carlos Santana, Patsy Kensit e molti altri.

La vita privata

Eros Ramazzotti è stato sposato due volte: la prima con la modella e presentatrice televisiva Michelle Hunziker, la seconda con la modella Marica Pellegrinelli. Ha tre figli: Aurora, nata dal matrimonio con la prima moglie, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, nati dalle seconde nozze. La figlia maggiore, Aurora, sta seguendo le orme dei genitori e sta provando a costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo.