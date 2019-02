Federica Carta e Shade sono in gara tra i big di Sanremo 2019 con il brano “Senza farlo apposta”. Dopo le esibizioni delle scorse serate sul palco dell’Ariston, è giunto il momento di affrontare la serata dei duetti (in onda, in diretta, venerdì 8 febbraio): per l’occasione i due cantanti hanno scelto come loro ospite Cristina D’Avena, la regina dei cartoni animati per tutti gli italiani.

Cristina D’Avena a Sanremo 2019

La voce di Cristina D’Avena è indiscutibilmente legata al magico mondo dei cartoni animati. Facile ricordarla per le sigle degli indimenticabili cartoons dagli anni ’80 in poi. Cristina non è certamente nuova ai duetti, infatti è fresco d’uscita il suo nuovo album dal didascalico titolo “Duets Forever”, pubblicato il 23 novembre 2018. Il disco, arrivato sulla scia del precedente “Duets. Tutti cantano Cristina”, contiene 16 tracce in featuring con i big della musica italiana. Non è la prima volta per lei sul palco dell’Ariston, di cui è stata ospite durante la serata finale della 66ª edizione del Festival di Sanremo, nel 2016. Per quell’occasione, si è esibita cantando un medley di alcuni dei suoi più grandi successi. Ora, invece, è tempo di duettare con Shade e Federica Carta sul loro singolo sanremese “Senza farlo apposta”.

“Senza farlo apposta” di Shade e Federica Carta

Continua il sodalizio artistico tra Shade e Federica Carta, già insieme per il fortunato singolo “Irraggiungibile”: questo brano, contenuto nell’ultimo album di Shade (“Truman”), ha conquistato ben tre dischi di platino. Ora il rapper e la giovane cantautrice tornano insieme sul palco dell’Ariston per la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo. Il brano in gara si intitola “Senza farlo apposta”, una struggente storia d’amore, fatta di attese e sentimenti non corrisposti. Ecco il testo completo della canzone:

A volte dirsi ti amo

È più finto di un “dai ci sentiamo”

Ho il tuo numero ma non ti chiamo

A te fa bene, a me fa strano

Che parli con me ma non sono qui

E non ci credo ai tuoi “fidati”

Prima facevi monologhi

Ora parli a monosillabi

E ti sei messa quei tacchi

Per ballare sopra al mio cuore

Da quando hai buttato le Barbie

Per giocare con le persone

Dicono che non capisci il valore

Di qualcuno fino a quando non l’hai perso

Tu non capiresti lo stesso

Quindi non dirlo nemmeno per scherzo



E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Aspetto ancora una risposta

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Passavo a prendermi la colpa



E ti ho detto ti amo

Non eri il regalo che immaginavo

Noi piano piano ci roviniamo

Dammi il mio panico quotidiano

Quando ti vedo con gli altri

Tu non sai quanto vorrei essere via

Sei troppo bella per essere vera

Ma anche troppo bella per essere mia

E io ho finito l’autonomia

Per sopportare ogni tua bugia

Se avessi modo dentro la testa

Cancellerei la cronologia

E non so quanto sbagliato sia

Fingere di essere un bravo attore

È ora che io me ne vada via

Scomparirò in un soffio al cuore



E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Aspetto ancora una risposta

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Passavo a prendermi la colpa



Scusa ma, non ci riesco mi hai lasciato un po’ di te

Ma hai preso tutto il resto

E sono qui stasera, ancora un’altra volta

Che c’è la luna piena, ma tu hai la luna storta



E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Aspetto ancora una risposta

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Passavo a prendermi la colpa