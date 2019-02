Sanremo 2019, la scaletta della seconda serata

Dopo il grande risultato della prima serata, il Festival di Sanremo 2019 prosegue la sua corsa. Nella serata di mercoledì 6 febbraio si esibiranno solo 12 cantanti su 24 e, come precisato dal direttore artistico Claudio Baglioni durante la conferenza stampa del “giorno dopo” «verrà dato più spazio all’intrattenimento e al racconto complessivo delle canzoni». Numerosi - e prestigiosi - gli ospiti anche stasera: la scaletta della seconda serata di Sanremo 2019.

Gli ospiti musicali della seconda serata

Dopo la standing ovation tributata ad Andrea Bocelli, presente dopo 25 anni sul palco dell’Ariston, e la straordinaria esibizione di Giorgia nella prima serata, anche per il secondo appuntamento con la kermesse canora sono attesi ospiti musicali di grande rilievo. Torna a Sanremo, dopo aver partecipato all’edizione del 2017, anno in cui arrivò seconda con “Che sia benedetta”, Fiorella Mannoia. Baglioni l’aveva voluta già lo scorso anno come ospite e quest’anno le ha chiesto il bis. La cantante, una delle interpreti italiane più raffinate e intense, è reduce da una fortunata tournée che l’ha vista calcare i più importanti palcoscenici internazionale, tra cui anche quello del Bataclan a Parigi.

Altro gradito ospite è Marco Mengoni, che aveva lasciato il Festival da vincitore nel 2013 con “L’essenziale”. Il cantante presenterà l’ultimo singolo tratto dall’album “Atlantico”, uscito nell’ottobre 2018, “Hola (I say)”, cantata con l’artista inglese Tom Walker, che duetterà con lui sul palco dell’Ariston.

Annunciato solo pochi giorni fa, un altro cantante che ha vinto Sanremo, nella sua unica partecipazione alla gara: Riccardo Cocciante. Uno dei pilastri della canzone d’autore italiana si aggiudicò il primo posto nell’edizione del 1991 con l’intensa “Se stiamo insieme”. Cocciante era già stato al Festival in veste di ospite nel 1999, nel 2008, nel 2009 e nel 2010. Non sono ancora stati rivelati i dettagli sulla sua esibizione, che per ora è top secret.

Gli altri ospiti

Come già successo per la prima serata, non ci saranno solo ospiti musicali sul palco del teatro Ariston. Attesa questa sera al Festival Michelle Hunziker, co-conduttrice nella scorsa edizione insieme a Pierfrancesco Favino, che è stato ospite nella serata di apertura della kermesse. La showgirl si esibirà in un siparietto comico con Claudio Bisio, sua “vecchia” conoscenza dai tempi di Zelig. E poi ancora Pippo Baudo, conduttore di Sanremo Giovani insieme a Fabio Rovazzi, oltre che di numerose edizioni del Festival di Sanremo.

Un altro momento comico sarà affidato alla coppia di “emigratis foggiani” Pio e Amedeo, molto amati soprattutto dal pubblico più giovane, che sembra essere tornato a seguire Sanremo. Un’altra coppia, questa volta di attori, si presenterà sul palco in una veste insolita. Laura Chiatti e Michele Riondino, dal 14 febbraio al cinema con “Un’avventura”, canteranno proprio la canzone di Lucio Battisti che dà il titolo al film.

I cantanti in gara

La seconda serata del Festival di Sanremo vedrà esibirsi solo 12 dei 24 cantanti in gara. Gli altri 12 si esibiranno nella serata di giovedì 7 febbraio. Torneranno poi tutti insieme nella attesissima serata di venerdì, quando le canzoni saranno interpretate in una versione inedita e con la presenza di un ospite per ciascun cantante.

Questi i cantanti che si esibiranno nella seconda serata, in ordine di uscita:

Achille Lauro con "Rolls Royce" Einar con "Parole nuove" Il Volo con "Musica che resta" Arisa con "Mi fa stare bene" Nek con "Mi farò trovare pronto" Daniele Silvestri feat. Rancore con "Argento vivo" Ex-Otago con "Solo una canzone" Ghemon con "Rose viola" Loredana Berté con "Cosa ti aspetti da me" Paola Turci con "L'ultimo ostacolo" Negrita con "I ragazzi stanno bene" Federica Carta e Shade con "Senza farlo apposta”

Premio alla carriera a Pino Daniele

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2019 sarà consegnato anche il Premio alla carriera a Pino Daniele. A ritirare il riconoscimento per l’indimenticato cantautore, scomparso prematuramente quattro anni fa, ci saranno due delle figlie: Cristina e Sofia. Questa la motivazione alla base della scelta di premiare Daniele: «In quarant'anni di incisioni discografiche e di esibizioni dal vivo ha saputo imporsi come figura di spicco e completa nel panorama della canzone d'autore italiana, mantenendo un legame fortissimo con la tradizione napoletana e guardando sempre con coraggio artistico e curiosità alle musiche del mondo».