Sanremo 2019, premio alla carriera per Pino Daniele

A quattro anni dalla sua scomparsa, il Festival di Sanremo ha deciso di ricordare Pino Daniele. Il Comune di Sanremo, in accordo con il direttore artistico Claudio Baglioni, attribuirà all’artista napoletano il «Premio alla carriera Città di Sanremo». Questa la motivazione che ha portato alla scelta di premiare Pino Daniele: «In quarant'anni di incisioni discografiche e di esibizioni dal vivo ha saputo imporsi come figura di spicco e completa nel panorama della canzone d'autore italiana, mantenendo un legame fortissimo con la tradizione napoletana e guardando sempre con coraggio artistico e curiosità alle musiche del mondo». Il riconoscimento sarà consegnato durante una delle serate della 69ª edizione.

Pino Daniele ospite in due edizioni del Festival

Pino Daniele è stato ospite del Festival di Sanremo in due edizioni. Nel 2001 fu invitato da Raffaella Carrà e cantò “Napule è”, “Quando”, “Gente di frontiera” e “Tempo di cambiare”. Otto anni più tardi venne invitato alla 59ª edizione del Festival da Paolo Bonolis, conduttore di quell’anno. In quell’occasione sul palco del Teatro Ariston portò nuovamente la canzone “Napule è”. Discorso diverso per il Club Tenco, che ha ospitato più volte Pino Daniele. L’ultima apparizione fu nel 2012 quando fu invitato a sorpresa da Enzo Avitabile nella serata di consegna delle Targhe Tenco. Pino vinse lui stesso la Targa Tenco come migliore album nel 1995 (“Non calpestare i fiori nel deserto”) e nel 1989 e 1993 per la canzone in dialetto (“Schizzechea” e “Sicily”). Nel 1993 ricordò Tenco e gli rese omaggio con “Un giorno dopo l’altro” e “Lontano lontano”. La scelta di premiare Pino Daniele non è però piaciuta a Peppino di Capri, deluso per l’assegnazione fatta. I suoi ammiratori si erano mobilitati, sul web, per sostenere la sua candidatura, oltre a tanti personaggi che si erano esposti per lui, a partire da Maurizio Costanzo, Renzo Arbore e Carlo Verdone. Queste le parole del cantautore: «Pino Daniele è una buona scelta, ma ovviamente un po’ di delusione c’è. È tutto ben fatto. Ma avrebbero potuto dare il Premio alla Memoria a Pino e quello alla carriera a Peppino. Senza nulla togliere alla grandezza di Pino Daniele, se ben mi ricordo era stato a Sanremo solo come ospite, non in gara. Io ci sono andato ben 15 volte, forse il premio alla carriera... Un po' confesso di averci sperato. A questo punto getto la spugna».

Festival di Sanremo, le serate

Il Festival di Sanremo inizierà martedì 5 febbraio al teatro Ariston e terminerà con la premiazione della migliore tra le 24 canzoni in gara sabato 9 febbraio. La prima serata sarà dedicata al primo ascolto dei brani in concorso, presentati dai big della canzone italiana. Mercoledì 6 febbraio sarà la volta del secondo ascolto, limitato però a 12 dei 24 brani. Stessa cosa succederà durante la terza serata, prevista giovedì 7 febbraio. Venerdì 8 febbraio, quarta serata del Festival, sarà il momento dei duetti, un vero e proprio evento per gli appassionati della kermesse. Gli artisti interpreteranno il proprio brano in gara in compagnia di un ospite, in una versione rivisitata per l'occasione. Sabato 9 febbraio verrà proclamato il brano vincitore.