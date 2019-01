"Passano gli anni ma quello che hai lasciato ad ognuno di noi è sempre presente. Più cresco, e più realizzo e apprezzo l’uomo meraviglioso che sei stato sia come persona, che come padre". Parole di Sara Daniele, che su Instagram ricorda così il padre Pino, indimenticato cantautore napoletano scomparso il 4 gennaio 2015 all'età di 59 anni.

L'album su Instagram

La figlia di Pino Daniele ha pubblicato sul popolare social network un album di fotografie che la ritraggono insieme al padre in diversi momenti della sua infanzia, accompagnato da parole struggenti. "Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso. Grazie perché tutto quello che mi hai detto e insegnato, lo porto nel mio cuore tutti i giorni. Spesso la gente mi chiede come si fa a gestire un lutto, la risposta è: non si fa, si va avanti. Ed io vado avanti a testa alta sempre, proprio come facevi tu. Ti amo". Sara Daniele, nata nel 1996, studia a Londra e ha lanciato una linea di magliette made in Italy. Sara è la prima figlia nata dal matrimonio tra Pino Daniele e la seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi e la terzogenita del cantautore, che prima di lei ha avuto da Dorina Giangrande i figli Alessandro e Cristina Daniele e dopo di lei Sofia e Francesco.

L'omaggio di Napoli

Pino Daniele verrà ricordato a Napoli a quattro anni dalla sua scomparsa. Come riporta la stampa locale, alle 21.30 si terrà "Pino Daniele, I still love you" un concerto improvvisato in via Partenope, davanti alla facoltà di Economia e Commercio, dove i passanti potranno aggiungere la propria voce. Ci sarà anche un raduno di fan, indetto tramite una pagina Facebook, che si terrà il 5 gennaio alle 12.30 vicino alla casa che ha dato i natali all'artista.



