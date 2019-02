Anche la seconda serata di Sanremo 2019 si è conclusa, tra ospiti prestigiosi e graditi ritorni. La scaletta della terza serata si preannuncia altrettanto ricca di nomi importanti. Ieri a emozionare il teatro Ariston e il pubblico a casa abbiamo visto Fiorella Mannoia e Riccardo Cocciante, che si sono esibiti entrambi sia da soli che con Claudio Baglioni. Anche gli artisti che saliranno sul palco questa sera promettono di non deludere. In più, stasera 7 febbraio ascolteremo le restanti 12 canzoni sulle 24 in gara al Festival . Vediamo quali sono i superospiti della terza serata di Sanremo 2019 e chi sono i cantanti che si esibiranno stasera.

Sanremo 2019: gli ospiti della terza serata

Sono tanti i nomi degli artisti che Claudio Baglioni ha voluto per questa 69esima edizione del Festival di Sanremo. Tutti rigorosamente italiani, per omaggiare la canzone italiana a 360 gradi. Per questa sera è atteso all’Ariston Antonello Venditti. Il cantautore romano sta portando in giro per l’Italia una tournée dedicata al suo storico album “Sotto il segno dei pesci”, uscito 40 anni fa. La presenza di Venditti sul palco di Sanremo sarà certamente uno dei momenti più coinvolgenti della serata.

Da un cantautore storico a una giovane ma già affermata stella della canzone italiana: Alessandra Amoroso. Anche la cantante salentina ha da poco festeggiato un anniversario importante, che ha suggellato con la pubblicazione di un album, “10”, come gli anni di carriera nel mondo della musica.

Tornano al Festival anche due vecchie conoscenze della kermesse: Umberto Tozzi e Raf, che si apprestano a calcare per la quinta volta il palco dell’Ariston. Entrambi, infatti, sono stati già 4 volte in gara a Sanremo. I due artisti sono in procinto di partire con un tour che li vedrà girare per l’Italia con i loro più grandi successi.

Ultima presenza ad essere annunciata tra i superospiti della serata di giovedì 7 febbraio è Ornella Vanoni. La signora della canzone italiana incanterà il pubblico con la classe e l’eleganza delle sue interpretazioni.

Gli altri ospiti della serata

Anche per la terza serata è prevista la partecipazione di attori e artisti del mondo dello spettacolo e della televisione. Sono attesi Serena Rossi, attrice, cantante e conduttrice molto amata dal pubblico. La Rossi ha appena vestito i panni di Mia Martini nel film “Io sono Mia” e la sua presenza al Festival sarà l’occasione per ricordare e omaggiare la grande artista a cui è intitolato il Premio della Critica.

Sarà presente anche Fabio Rovazzi, che ha condotto Sanremo Giovani insieme a Pippo Baudo, ospite della seconda serata. Il momento comico sarà affidato a Paolo Cevoli.

La scaletta dei cantanti in gara

Ieri sera si è esibita la metà dei 24 cantanti in gara e stasera i restanti 12 artisti presenteranno la loro canzone. Ecco la scaletta, in ordine di uscita, dei cantanti e delle canzoni che sentiremo stasera a Sanremo 2019:

Mahmood "Soldi" Enrico Nigiotti "Nonno Hollywood" Anna Tatangelo "Le nostre anime di notte" Ultimo "I tuoi particolari" Francesco Renga "Aspetto che torni" Irama "La ragazza con il cuore di latta" Patty Pravo e Briga "Un po' come nella vita" Simone Cristicchi "Abbi cura di me" Boomdabash "Per un milione" Motta "Dov'è l'Italia" Zen Circus "L'amore è una dittatura" Nino D’Angelo e Livio Cori "Un'altra luce"

Durante la conferenza stampa è stato però annunciato che ci potrebbero essere delle variazioni all’ultimo momento.