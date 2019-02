“Paranoia Airlines”, il nuovo album di Fedez, entra nella top10 della classifica FIMI/GfK degli album più venduti e si classifica direttamente al primo posto, scalzando “Playlist” di Salmo che finisce in seconda posizione. Sull’ultimo gradino del podio sale un’altra new entry, l’album repack “Non abbiamo armi. Il concerto” di Ermal Meta.

“Paranoia Airlines” conquista la classifica FIMI/GfK

“Paranoia Airlines” è l’album più venduto della settimana. Il nuovo progetto discografico del famoso rapper si è infatti posizionato al primo posto della classifica Top of the Music di FIMI/GfK. Questa new entry ha fatto slittare in seconda posizione il disco “Playlist” di Salmo, che tuttavia resiste ancora egregiamente sul podio della chart italiana. Debutta al terzo posto, invece, l’album repack “Non abbiamo armi. Il concerto” di Ermal Meta, uscito lo scorso 25 gennaio. Entrano questa settimana nella top10 anche gli Afterhours con “Noi siamo Afterhours”, Franco126 con “stanza singola” e Adriano Celentano con “Adrian”.

La classifica dei 10 album più venduti della settimana

“Paranoia Airlines”, Fedez (new) “Playlist”, Salmo “Non abbiamo armi. Il concerto”, Ermal Meta (new) “Peter Pan”, Ultimo “Platinum collection”, Queen “Noi siamo Afterhours”, Afterhours (nes) “Stanza singola”, Franco 126 (new) “Bohemian Rhapsody (O.S.T.), Queen “Adrian”, Adriano Celentano “Atlantico”, Marco Mengoni

Il ringraziamento sui social

Appresa la notizia del successo del suo album, Fedez ha subito ringraziato i fan sui social con un breve messaggio: «Paranoia Airlines è l’album più venduto della settimana in Italia! – ha scritto il rapper –Vorrei dire tante cose, ma preferisco solo dirvi grazie! Di cuore. Credete sempre in voi stessi anche quando siete soli contro il mondo. Federico».

Il ritorno da solista del rapper milanese

“Paranoia Airlines” rappresenta il quinto album in studio del rapper italiano, ma anche il suo nuovo disco da solista, dopo il lavoro discografico inciso nel 2017 con J-Ax dal titolo "Comunisti col Rolex". L’album, che è stato pubblicato lo scorso 25 gennaio, è stato prodotto da Michele Canova e da Takagi & Ketra, e vanta diverse collaborazioni. In un’ intervista rilasciata a Sky, lo stesso rapper ha spiegato che “Paranoia Airlines” nasce «dall’esigenza di tornare a fare musica per il solo piacere di farla. Sentivo l’esigenza di mettermi in studio, lavorare e sperimentare da solo. Questo disco nasce da una libertà che mi sono dato. Non è comune essere liberi nel mondo della musica. Ormai dopo tanti anni di carriera nel mondo della discografia, sono riuscito a guadagnarmi la liberà di fare un disco senza badare alle logiche di mercato».

Le collaborazioni ospitate nell’album

Il nuovo album di Fedez è composto da 16 brani inediti ed è stato anticipato dall’uscita di tre singoli, “Prima di ogni cosa” (dedicato al figlio Leone, pubblcato lo scorso novembre), “Che c***o ridi” ft. Tedua & Trippie Redd e “Holding Out For You” ft. Zara Larsson, pubblicati entrambi a gennaio 2019. Oltre ad Annalisa e alla Dark Polo Gang, “Paranoia Airlines” ospita anche Emis killa, e il cantante statunitense LP. «Tutte le collaborazioni sono nate in studio in maniera molto spontanea – ha spiegato Fedez ai microfoni di Sky –. La più strana è stata con Emis, ci siamo conosciuti quando avevamo 13 anni, siamo cresciuti nel centro nevralgico del Hip Hop milanese, all’inizio eravamo nella stessa piccola etichetta, quando me ne andai lui esplose e da li ci siamo un po’ persi».