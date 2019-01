Irama, le date dell'instore tour di "Giovani per sempre"

Irama ha annunciato le date dell’instore tour per promuovere “Giovani per sempre” in giro per l’Italia

In attesa di salire sul palco di Sanremo 2019 nella categoria dei big, Irama si prepara anche all’uscita di “Giovani per sempre”, disponibile nei negozi fisici e online a partire dal prossimo 8 febbraio. Per promuovere la nuova fatica discografica, il cantante ha annunciato una serie di date per l’instore tour, un’occasione imperdibile per i fan che potranno farsi firmare una copia dell’album e abbracciare il proprio beniamino.

Le date del firmacopie di Irama

Irama ha annunciato una serie di date per il firmacopie di “Giovani per sempre”, che inizierà l’11 febbraio da Roma e si concluderà il 20 dello stesso mese a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. Si tratta, al momento, di sette appuntamenti che faranno tappa anche a Milano, Piove di Sacco (PD), Orio al Serio (BG), Torino e Trevi (PG).

Date e orari del “Giovani per sempre” instore tour

11 febbraio, Roma – CC Aura, Viale Di Valle Aurelia, 30 – Ore 18:00

12 febbraio, Milano – Mondadori Megastore Duomo, Piazza Del Duomo, 1 – Ore 16:00

13 febbraio, Piove Di Sacco (PD) – CC Piazza Grande, Via Fratelli Sanguinazzi, 1 – Ore 17:00

14 febbraio, Orio Al Serio (BG) – CC Oriocenter, Via Portico, 71 – Ore 17:00

15 febbraio, Torino – CC Parco Dora, Via Livorno, 51 – Ore 17:00

19 febbraio, Trevi (PG) – CC Piazza Umbra, S.S. Flaminia Km. 147 – Ore 17:30

20 febbraio, Trentola-Ducenta (CE) – CC Jambo, Strada Provinciale Trentola Parete – Ore 16:00

Dopo il firmacopie arriva il tour

Subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e al firmacopie in giro per l’Italia, i fan potranno vedere nuovamente Irama sui palchi più importanti dello Stivale, con un tour quasi interamente sold out, che partirà da Venaria Reale (TO) il prossimo 28 febbraio e si concluderà al Forum di Assago il 5 aprile. La tournée farà tappa anche a Bologna, Napoli, Roma, Modugno, Padova, Brescia, Firenze e Lugano, per un totale di 15 concerti live.

Le date del tour 2019

28 febbraio, Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

1 marzo, Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

3 marzo, Bologna – Estragon Club

6 marzo, Napoli – Teatro PalaPartenope

8 marzo, Roma – Atlantico

9 marzo, Roma – Atlantico

10 marzo, Roma – Atlantico

11 marzo, Modugno (BA) – Demodè Club

16 marzo, Padova – Gran Teatro Geox

19 marzo, Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

20 marzo, Brescia – Gran Teatro Morato

22 marzo, Firenze – Obihall

23 marzo, Firenze – Obihall

2 aprile, Lugano – Palazzo dei Congressi

5 aprile, Assago (MI) – Mediolanum Forum

L’album “Giovani per sempre”

“Giovani per sempre” è una nuova versione dell’ultimo album di Irama “Giovani”, che contiene diverse novità, tra cui tre featuring con Mr. Rain, Vegas Jones e i The Kolors. Il disco uscirà il prossimo 8 febbraio, ma sarà disponibile in pre-order dal 26 gennaio e in edizione limitata e autografata su Amazon.

La tracklist dell’album